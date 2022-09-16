Hindistan’da aşırı yağışlar nedeniyle iki evin çökmesi sonucu 12 kişi öldü

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Brijesh Pathak, eyalet merkezi Lucknow’a 24 saatte “kuvvetli yağış” kategorisine giren 35 milimetrelik yağış düştüğünü açıkladı.

Pathak, Lucknow’a bağlı Hazratganj bölgesinde işçilerin kaldığı çok eski ve yıkılmaya müsait bir evin aşırı yağış nedeniyle çökmesi sonucu 9 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Başbakan Pathak, Lucknow’ın 40 kilometre güneybatısındaki Unnao kasabasında da bir evin daha yıkılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgede elektriklerin kesildiğini ve yüzlerce evi sel bastığını aktaran Pathak, Lucknow’da okulların bugün kapalı olacağını bildirdi.

Güney Asya’da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan’da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.