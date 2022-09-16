TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

TC Merkez Bankası’nın 2022 Eylül Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ay 19,65 lira olan tahmini 19,51 liraya düştü.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07’ye yükseldi.

ENFLASYON

Tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 olarak açıklanmıştı.Yeni yapılan ankette bu oran yüzde 67,73 oldu.

Geçen ay yüzde 3,28 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,98’e geriledi.

TÜFE’de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,99’dan yüzde 36,73’e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35’ten 20,63’e indi.

BÜYÜME

Ankette katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,8 oldu. Bir ay önce beklendi yüzde 3,7 olarak açıklanmıştı. 2023 büyüme tahmini de yüzde 3,8’den yüzde 4,5’e yükseldi.

FAİZ

TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 13 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 12,59 olarak belirlendi.