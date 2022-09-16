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TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

16 Eylül 2022
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı






TC Merkez Bankası’nın beklenti anketinde yıl sonu dolar tahmini 19,51 liraya, enflasyon tahmini ise yüzde 67,73’e geriledi.



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16 Eylül 2022






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