Hindistan, Ay’a başarılı görev düzenleyen 4. ülke oldu

Ve bunu çok kısıtlı bir bütçeyle başardı. Reuters’e göre Chandrayaan-3 yaklaşık 6,15 milyar rupi, yani 75 milyon dolar maliyetle Ay’a gönderildi.

Bu çoğu gişe canavarı uzay filminin maliyetinden az. Yerçekimi (Gravity) 100 milyon dolara, Marslı (The Martian) 108 milyon dolara mal olmuştu ve bu göreve harcanan para, 165 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Yıldızlararası’nın (Interstellar) maliyetinin de yarısından daha az.

Hatta bu görev, bazı konutlardan da daha ucuza mal oldu. Örneğin Birleşik Krallık’ın (BK) en pahalı evi 200 milyon sterline (yaklaşık 6,9 milyar TL), yani Ay’a yaklaşık üç buçuk görev maliyetine satıldı.

Bu bütçe, Hindistan’ın 2019’da Ay’a inmek için bir önceki girişimi olan ve iniş aracının düşmesiyle başarısızlıkla sonuçlanan Chandrayaan-2’ye ayırdığından bile daha az. Bu yaklaşık 8 milyar rupiye (yaklaşık 2,6 milyar TL) ya da son başarılı görevden yaklaşık yüzde 30 daha fazlasına mal oldu ancak mühendisler daha önceki seferden alınan derslerin birçoğundan son görevde yararlanıldığını açıkça belirtti.

Hindistan uzaya yönelik düşük maliyetli ama yine de başarılı görevlere ilişkin itibar kazanmaya çalışıyor. Bu gelişme, ülkenin özel uzay endüstrisine ve uydulara odaklanan işletmelere yatırımı teşvik ettiği bir dönemde yaşandı.

Tüm Hindistan görevinin fiyatı, SpaceX’in bir Falcon 9 fırlatması için talep ettiği bedele yakın. Şirketin internet sitesine göre bu tutar 67 milyon dolar.