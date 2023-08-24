“Beni ülkeme gönderin”

Kuzey Kıbrıs’ta 258 gündür kaçak yaşam süren Ahmed Nader Altıyeb Ishag tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa’da bir şahsa ait ofise izinsiz girerek mülke tecavüz suçu işleyen zanlının ifadesinde kalacak yeri olmadığı için uyumak amacıyla söz konusu ofise girdiğini söylediği öğrenildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkındaki olguları polis memuru Hacı Durdu Özer aktardı. Özer, zanlının 13-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında, 02.15.08.00 sıralarında Lefkoşa’da Neşe Sokak Ekin Adademir Plaza’da bulunan bir şahsa ait kilitsiz vaziyette ve asansör ile girilen ofise sahibinin rızası olmaksızın girmek sureti ile mülke tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, ofis sahibinin şikâyeti üzerine zanlının tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Ekim 2022 tarihinden beri yani 258 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı aleyhine “mülke tecavüz ve KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından dava getirildiğini, zanlının her iki davasını da kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, 21 yaşındaki Sudan vatandaşı olan zanlının ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise ülkesine gönderilmeyi istedi ve eğitimine devam etmeyeceğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)