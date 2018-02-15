Her sabah limonlu su içmenin faydaları

Insider’dan Gianluca Russo, faydalarından sürekli bahsettiğimiz limon suyunu bir hafta boyunca aç karnına içti. Yaşadıklarını değerlendiren russo, sonucu ve yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Her sabah uyandığında yarım limon suyuyla karıştırılmış 250 ml su içen Russo, bir haftalık deneyim sonucunda limon suyunun cildi daha parlak ve canlı gösterdiğini deneyimledi.

Her sabah işe gitmeden önce 8 ile 9 arasında, 250 ml su ile yarım limon suyunu karıştırdı ve içti. Hızlı bir şekilde hazırlanan sıcak ve soğuk olarak tüketilen bu karışımın içerisine isterseniz salatalık veya maydanoz ekleyebilirsiniz.

Gianluca Russo yaşamış olduğu deneyimleri şu şekilde açıkladı:

Birincisi, bir hafta “Limon Suyu” mücadelem bittikten sonra, derimin neredeyse kusursuz olduğunu fark ettim. Cildimde fazla yağ ve yeni bir leke yok. Ayrıca dokunduğumda cildim daha yumuşaktı ve çok daha parlak görünüyordu. Esasen, limon suyu yüzümde doğal bir vurgu yarattı.

Her sabah limon suyu içtiğim haftamın ardından birkaç sivilcenin birkaç gün sonra geri gelmeye başladığını fark ettim. Yani, gerçek gibi görünüyordu.

Bir hafta sonunda, limon suyu cildimi daha net ve daha az yağlı yapıyor gibi görünüyordu.

Haftanın sonunda vücumdaki şişkinlik sona erdi. Ve cildim daha parlak ve canlı görünmeye başladı. Harhangi bir hastalık sorunu ile karşı karşıya kalmadım. Bu durumda Limon suyunun bağışıklığımı güçlendirdiğini söyleyebiliriz.

Öte yandan limon suyunun olumsuz etkileri vardı. Her gün sabahları susadığımı fark ettim. Ayrıca, eğer bu susuzluğumu gidermezsem ağzımda tuhaf bir lezzet kalmıştı.