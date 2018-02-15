Hentbolda “Süper” gece

Hentbolda geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonları bu akşam Süper Kupa’da karşılaşacaklar. Erkeklerde ve kadınlarda YDÜ ile DAÜ kapışmasına sahne olacak kupa maçları Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen büyükler liglerinde geçtiğimiz sezonun lig şampiyonları ile federasyon kupası şampiyonları bu akşam “Süper Kupa” için karşı karşıya gelecekler.

Büyük Erkekler Hentbol Ligi’nde geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Federasyon Kupası sahibi Yakın Doğu Üniversitesi saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Süper Kupa için kapışacak.

Kadınlar Ligi’nde ise geçtiğimiz sezon hem lig hem de kupa şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi ile Süpr Kupa’da kupa finalisti Doğu Akdeniz Üniversitesi ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 20.00’den itibareh BRT 1 HD’den naklen yayınlanacak.