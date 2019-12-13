Hentbolda GG üstünlüğü

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde haftanın maçında GG rakibi YDÜ’yü son 20 saniyede mağlup etti

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen erkekler ve kadınlar süper liglerinde mücadele tüm heyecanı ile devam ediyor.

Farkındalık yaratma adına Yaşama Sporla Bağlan ismiyle düzenlenen liglerde erkeklerde GG, kadınlarda UKÜ lider durumda.

Yaşama Sporla Bağlan Erkekler Süper Ligi’nde haftanın maçı 11 Aralık Salı akşamı Lefkoşa’da oynandı. Yenilgisiz lig lideri olarak sahaya çıkan Gençlik Gücü, 2 puan gerisindeki en yakın takipçisi Yakın Doğu Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Baştan sonra kadar çekişmeli, heyecanlı ve mücadele dozu yüksek geçen maçta YDÜ erkekleri zaman zaman 2 sayı 3 sayı öne geçse de GG maçı hiç bırakmadı. Son 1 dakikasına 29-29’luk eşitlikle girilen maçta son sayıyı bulan GG oldu ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Maçta GG’nin en skorer ismi 7 sayı atan Kağan Erdim olurken, Yakın Doğu’da 29 sayının 17’sine imza atan Hakan Avvuran sahanın da en iyilerinden biriydi.

Zorlu maçı yöneten Ülviye Beşe – Erdoğan Aşık hakem ikilisinden Ülviye Beşe’nin doğum günü münasebetiyle maçın devre arasında Ülviye Beşe’ye sürpriz yapıldı ve doğum günü pastası üflendi.

Erkekler Süper Ligi’ndeki günün diğer maçı CIU Arena’da UKÜ ile Yükseliş arasında oynandı. İlk devresi 14-10 UKÜ üstünlüğünde biten maçı UKÜ erkekleri 30-23 kazandı ve YDÜ’nün de mağlup olduğu haftada aldığı 2 puanla rakibine yaklaştı.

SÜPER LİG ERKEKLER PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.G.G. 6 6 0 0 216 149 12 67

2.Y.D.Ü. 7 4 0 3 209 191 8 18

3.U.K.Ü. 6 3 0 3 158 153 6 5

4.M.G.A. 6 2 0 4 152 199 4 -47

5.YÜKSELİŞ 7 1 0 6 163 206 2 -43

SÜPER LİG KADINLAR PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Ü.K.Ü. 4 3 0 1 135 104 6 31

2.Y.D.Ü. 4 2 1 1 110 105 5 5

3.D.A.Ü. 4 1 1 2 107 133 3 -26

4.Esentepe E.Y.A. 4 1 0 3 100 110 2 -10

BÜYÜKLER LİGİ MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

13 Aralık Cuma

Lala Mustafa Paşa S.S.

Saat 19.00: DAÜ-YDÜ (Kadınlar Süper Lig)

17 Aralık Salı

CIU Arena

Saat 18.00: UKÜ-MGA (Erkekler Süper Lig)

Saat 19.45: UKÜ-Esentepe E.Y.A. (Kadınlar Süper Lig)

18 Aralık Çarşamba

Atatürk Spor Salonu

Saat 19.45: Yükseliş-GG (Erkekler Süper Lig)