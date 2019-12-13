13 Aralık 2019 hava durumu

KKTC Meteoroloji Daresi son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde en düşük sıcaklığın Alevkayası’nda 13 derece olacağı tahmin ediliyor. Başkent Lefkoşa’nın ise 17 derece olması bekleniyor.