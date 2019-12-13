Hava DurumuKıbrıs

13 Aralık 2019 hava durumu

13 Aralık 2019

KKTC Meteoroloji Daresi son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde en düşük sıcaklığın Alevkayası’nda 13 derece olacağı tahmin ediliyor. Başkent Lefkoşa’nın ise 17 derece olması bekleniyor.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 14-18 derece dolaylarında seyredecek.



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