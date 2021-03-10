Hentbol Şurası yapılıyor

KKTC Hentbol Federasyonu online “Hentbol Şurası” düzenleyecek. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetimi, kulüplerle yaptığı istişareler sonucunda 15 Mart’ta “Hentbol Şurası” organize etmeyi kararlaştırdı. Hentbol şurasında hentbolun mevcut durumu ve geleceği tartışılacak, komiteler oluşturulacak ve her komite kendine özgü çalışmalar yapacak. Hentbol Şurası ilk toplantısı hakkında Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan açıklamayı yaptı.

“Hentbolu masaya yatırıyoruz”

Federasyon Başkanı Ayhan, hentbol için yol haritası oluşturmasını düşündükleri şura için “hentbolu masaya yatırıyoruz” dedi. Ayhan şöyle devam etti: “Bizlere, bizden sonra gelecek yönetimlere, sporculara, antrenörlere, kısacası hentbola ışık tutacak, yol gösterecek hentbol şurasının hazırlıklarını tamamladı. Eğitim kurulu, teknik kurulla yaptığımız ön görüşmeler sonucu Hentbol Şurası’nı 15 Mart 2021’de yapıyoruz. İleriki günlerde açıklanacak belirlenmiş konu başlıkları çerçevesinde antrenör ve bazı sporcularla zoom programı üzerinden toplantı yapılacak ve komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar hentbolun geleceğinin yol haritasını oluşturacak.”