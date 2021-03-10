Dünya Sağlık Örgütü: Her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (DS\u00d6) bug\u00fcne kadar yay\u0131nlanm\u0131\u015f en b\u00fcy\u00fck kad\u0131na \u015fiddet raporunu yay\u0131nlad\u0131. Raporda, kad\u0131nlar\u0131n \u00fc\u00e7te birinin ya\u015famlar\u0131n\u0131n bir noktas\u0131nda fiziksel ya da cinsel \u015fiddete maruz kald\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klan\u0131rken, Covid-19 s\u0131ras\u0131nda \u015fiddetin daha da artt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. DS\u00d6, en \u00e7ok \u015fiddetin G\u00fcney Asya, Sahra \u00c7\u00f6l\u00fc'n\u00fcn alt\u0131ndaki Afrika \u00fclkeleri ve Okyanusya\u2019da oldu\u011funun da alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc, kad\u0131na \u015fiddete dair haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 raporu yay\u0131nlad\u0131. Raporda kad\u0131nlar\u0131n \u00fc\u00e7te birinin ya\u015famlar\u0131n\u0131n herhangi bir d\u00f6neminde fiziksel ya da cinsel \u015fiddete maruz kald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nDS\u00d6, Covid-19 pandemisi nedeniyle karantina d\u00f6neminde kad\u0131nlara y\u00f6nelik \u015fiddetin daha da artt\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\nBBC\u2019nin haberinde kad\u0131nlar\u0131n en \u00e7ok e\u015flerinden ya da erkek arkada\u015flar\u0131ndan \u015fiddet g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn bildirildi\u011fi raporda, Raporda d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda 640 milyondan fazla kad\u0131n\u0131n bu d\u00f6nemde erken ya\u015ftan itibaren \u015fiddete maruz kald\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131.\r\n\r\nYay\u0131nlanan rapor bug\u00fcne kadar yay\u0131nlanan en kapsaml\u0131 kad\u0131na \u015fiddet raporu olurken 2000-2018 y\u0131llar\u0131 aras\u0131ndaki verilerin incelendi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n\u2018EN \u00c7OK G\u00dcNEY ASYA VE SAHRA AFR\u0130KASI\u2019NDA\u2019\r\n\r\nKad\u0131na \u015fiddetin en yo\u011fun oldu\u011fu b\u00f6lgelerin G\u00fcney Asya, Sahra \u00c7\u00f6l\u00fc'n\u00fcn alt\u0131ndaki Afrika \u00fclkeleri ve Okyanusya oldu\u011fu a\u00e7\u0131klan\u0131rken, bu b\u00f6lgelerde kad\u0131na \u015fiddet oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 50\u2019den fazla oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n\r\nEn az \u015fiddetin Avrupa ile, Orta ve Do\u011fu Asya\u2019da ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini belirten DS\u00d6, bu b\u00f6lgelerde \u015fiddet oran\u0131n y\u00fczde 20 civar\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nKad\u0131na \u015fiddete kar\u015f\u0131 \u00f6nlemlerini s\u0131ralayan DS\u00d6, cinsiyet e\u015fitli\u011finin sa\u011flanmas\u0131, herkese e\u011fitim olanaklar\u0131na ve istihdam piyasas\u0131na eri\u015fimde e\u015fit \u015fans verilmesi, kad\u0131nlara k\u00fcresel \u00e7apta acil yard\u0131m hizmetleri almas\u0131 gibi konular\u0131n \u00f6nemine dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n\u00d6rg\u00fct ayr\u0131ca, okullarda erkek \u00e7ocuklar\u0131na ili\u015fkilerde kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 sayg\u0131 ve cinsel ili\u015fkide kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 r\u0131zan\u0131n gerekti\u011finin de \u00f6\u011fretilmesi tavsiyesinde bulundu.\r\n\u2018HER \u00dcLKEDE, HER K\u00dcLT\u00dcRDE YAYGIN\u2019\r\nDS\u00d6 Ba\u015fkan\u0131 Tedros Adhanom Ghebreyesus raporla ilgili, "Kad\u0131na kar\u015f\u0131 \u015fiddet her \u00fclkede, her k\u00fclt\u00fcrde yayg\u0131n. Milyonlarca kad\u0131n ve ailelerine zarar veriyor ve Covid-19 salg\u0131n\u0131yla daha da b\u00fcy\u00fcd\u00fc" dedi.\r\n\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc, cinsel \u015fiddet su\u00e7lar\u0131n\u0131n yetkili kurulu\u015flara az bildirilmesi nedeniyle ger\u00e7ek say\u0131lar\u0131n \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck olabilece\u011fini s\u00f6ylerken, raporun yazarlar\u0131ndan Claudia Garcia-Morena, "Bu say\u0131lar ger\u00e7ekten \u015foke edici ve bu \u015fiddeti \u00f6nlemeleri i\u00e7in h\u00fck\u00fcmetlerin alarm zilleri \u00e7almal\u0131" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n