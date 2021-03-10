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Dünya Sağlık Örgütü: Her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

10 Mart 2021
kadına şiddet





Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bugüne kadar yayınlanmış en büyük kadına şiddet raporunu yayınladı. Raporda, kadınların üçte birinin yaşamlarının bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı açıklanırken, Covid-19 sırasında şiddetin daha da arttığı belirtildi. DSÖ, en çok şiddetin Güney Asya, Sahra Çölü’nün altındaki Afrika ülkeleri ve Okyanusya’da olduğunun da altını çizdi.





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10 Mart 2021


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