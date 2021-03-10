Dünya Sağlık Örgütü: Her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

En az şiddetin Avrupa ile, Orta ve Doğu Asya’da gerçekleştiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde şiddet oranın yüzde 20 civarında olduğunu söyledi.

Kadına şiddete karşı önlemlerini sıralayan DSÖ, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, herkese eğitim olanaklarına ve istihdam piyasasına erişimde eşit şans verilmesi, kadınlara küresel çapta acil yardım hizmetleri alması gibi konuların önemine dikkat çekti.

Örgüt ayrıca, okullarda erkek çocuklarına ilişkilerde karşılıklı saygı ve cinsel ilişkide karşılıklı rızanın gerektiğinin de öğretilmesi tavsiyesinde bulundu.

‘HER ÜLKEDE, HER KÜLTÜRDE YAYGIN’

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus raporla ilgili, “Kadına karşı şiddet her ülkede, her kültürde yaygın. Milyonlarca kadın ve ailelerine zarar veriyor ve Covid-19 salgınıyla daha da büyüdü” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, cinsel şiddet suçlarının yetkili kuruluşlara az bildirilmesi nedeniyle gerçek sayıların çok daha büyük olabileceğini söylerken, raporun yazarlarından Claudia Garcia-Morena, “Bu sayılar gerçekten şoke edici ve bu şiddeti önlemeleri için hükümetlerin alarm zilleri çalmalı” dedi.