Hentbol Federasyonu olağan genel kurulu gerçekleşti

KKTC Hentbol Federasyonu’nun 4 yılda bir yapılan seçimli olağan genel kurulu, federasyon lokalinde yapıldı. Genel kurula katılan üye kulüpler, federasyonun mali rapor ve faaliyet raporunu onaylandıktan sonra başkan seçimi için oy kullandı. Genel kurula katılan üye kulüplerin desteğini alan Ayhan yeni dönemde yine başkan olarak göreve getirildi.

Ayhan, genel kurulda yaptığı konuşmada geride kalan dönemde çok güzel ve önemli işler yaptıklarını bu seviyeyi yeni dönemde yukarı taşımak hedefinde olduklarını söyledi.