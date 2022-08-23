Fenerbahçeliler Derneği Yaz Darts Ligi düzenliyor

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi organize edecek. 15 Ağustos tarihinde başlayan kayıtlar 24 Ağustos günü sona erecek.

Lig ile ilgili Dernek’ten yapılan açıklama şu şekilde:

“24 Ağustos 2022 Çarşamba 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi son kayıt (Saat 18:00)

25 Ağustos 2022 Perşembe 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi Lig Formatı belirleme ve Kura çekilişi

06 Eylül 2022 Salı 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi başlama

TURNUVA KURALLARI;

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi tüm maçlar KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde yapılacaktır.

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi kayıt bedeli 300,00 TL.

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi Son Kayıt Gününe Kadar Takım İsimleri ve Oyuncu İsimleri Bildirilmesi

Gerekmektedir.

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi’ne kayıt yapacak olan takımların listesinde, 2022-2023 KKDF SÜPER

LİGİ takım oyuncularından en fazla 2 kişiyi kadrolarına alabilirler.

*Turnuvaya son kayıt günü kayıt yapan takım sayısı 10 ve/veya altında ise TEK GRUP, üzerinde ise 2 GRUP olacaktır.

*Tek Grup olursa sıralamayı ilk 4’de bitirecek takımlar (1-4,2-3) play off oynayıp şampiyon belirlenecektir. 2 Grup

olması durumunda A ve B gruplarında ilk dört sırayı paylaşan takımlar (A1-B4,A2-B3,A3-B2,A4-B1)çapraz eşleme

sistemi ile play off oynayıp şampiyon belirlenecektir.

*Takım oyuncuları karşılaşma esnasında “FORMA” ve/veya “TEK RENK TŞİRT” giyme zorunluluğu vardır.

*Takımlar karşılaşma varakasına en az üç, en fazla sekiz oyuncu yazabilir. Bu oyuncuların beş tanesi asli, üç tanesi

yedek oyuncudur. Her karşılaşma toplam beş devreden oluşur (her devre beş maç) toplam 25 maç yapılır ve

takımlar her devrede oyuncu değiştirebilir. Oyundan çıkan sporcular tekrar oyuna dahil olamaz. Oynama sırası

gelmeden oyuna başlayan sporcu o legi kaybeder.

*Tek devreli oynanacak olan ligde ayni puana sahip takımların eşitliği kendi aralarındaki maça bakılarak

bozulacaktır.

*Tüm karşılaşmalar saat 19:30’da başlayacaktır. Geç gelen takımları en fazla 15 dakika bekleme süresi vardır. 15

dakika sonunda gelmeyen takımlar 25-0 hükmen mağlup sayılır. Geç gelen oyuncu varsa, fakat takım listesine

yazılmışsa, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci periyottaki maçlarından hangisine yetişirse o maçını oynar.

Mazeretsiz olarak maçına çıkmayan takım 25-0 mağlup sayılır. İkinci maçına çıkmaması durumunda ligden ihraç

edilecektir.

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi’ne kayıt yapacak olan takımlar takım listelerini son kayıt günü’ne

kadar KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ne belirleyecekleri kaptanın imzasıyla ibraz etme zorundadır. Yazılmalar

bittikten sonra kadroya herhangi bir oyuncu değişikliği (oyuncu alma ekleme ) yapılmayacaktır.

*Mac varakasına ev sahibi olarak yazılacak takımı yazı tura belirleyecektir. Ev sahibi takım oyuna ilk olarak

başlayacaktır, ikinci maça deplasman takımı başlayacaktır. Lig maçlarında elektronik board kullanılacak. Ev sahibi

takım birinci boardda hakemlik, deplasman takımı ikinci boardda hakemlik yapacaktır.

KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi KOMİTESİ

Orçun Bayram – 0542 8603199 , Mustafa Dereboylu – 0548 8265636 , Evrim Kamalı – 0533 8835283”