KKTC Hentbol Federasyonu Olağan Genel Kurula gidiyor. Federasyonun genel kurul toplantısı 22 Ağustos 2022, saat 18:30’da kendi lokalinde gerçekleşecek.

Federasyon tarafından tüm üye kulüplere gönderilen genel kurul çağrısında kulüp temsilcilerinin, kulüplerinin başlıklı kağıda yazılmış ve imzalanmış temsilci belgeleriyle birlikte toplantıya davet etti ve gündemi paylaştı.

Bahadır Ayhan aday

Hentbol Federasyonu’nda mevcut başkan Bahadır Ayhan başkanlığa yeniden aday olacak. Ahmet Özsoy’a konuşan Ayhan, Türkiye Hentbol Federasyonu ile yürüttükleri bir proje olduğunu ve ülke hentbolunun geleceği için bu projenin çok önem taşıdığını vurgulayarak, başladıkları projeyi bitirmek hedefinde olduğundan yeniden aday olduğunu açıkladı.

Ayhan, federasyona başkan adayı olmak isteyenlerin de müracaat yapabileceği hatırlattı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada genel kurul gündemi şu şekilde duyuruldu:

1- Başkanın açılış konuşması,

2- Divan kurulunun oluşturulması,

3- 2021-22 sezonu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması,

4- 2021-22 Mali raporun okunup onaylanması,

5- Başkanlık Seçimi

6- Dilek ve temenniler.