Hentbol bugün başlıyor

Hentbol Federasyonu 2021-2022 sezonu bu akşam oynanacak Erkekler Süper Lig maçı ile start alacak ve yarın akşam da Kadınlar Süper Lig maçı ile devam edecek.

Hentbol Federasyonu 2021-2022 sezonuna bu akşam oynanacak Erkek Süper Lig maçları ile start veriyor. Tüm maçların Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacağı hentbol Süper Lig erkekler ve kadınlarda ilk maç erkekler süper liginde olacak.

Sezonun açılış maçı saat 18.00’da Levent-Özgür Adımlar arasında oynanacak saat 19.45’te ise GG-MGA mücadelesi başlayacak.

Play-off maçlarına kadar tüm müsabakaların Atatürk Spor Salonu’nda oynanacağı hentbolda federasyon ve kulüpler arasında varılan mutabakat doğrultusunda sağlık koşulları elvermesi durumunda lig maçları sonrası oynanacak play-off müsabakaları deplasmanlı olacak.

Taraftarlar için PCR şartı

Hentbol Federasyonu maçlara PCR şartı ile taraftar alacak. Son 3 günde yapılmış PCR testi negatif olanlar karşılaşmaları izlemeye salona girebilecek.

Tüm takımlar, hakemler ve yöneticilerden de PCR şartı konulan hentbolda sıkıştırılmış formatla oynanacak erkekler ve kadınlar Süper Ligi’nin 1 Temmuz’da bitmesi planlandı.

PLAY-OFF VE FİNAL 2 MAÇ

Hentbolda lig klasmanını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar play-offlara kalacak. Play-off maçları ve şampiyonluk maçı 2 maç şeklinde oynanacak.

Lig klasmanı sonrası oynanacak play-offlarda 2 maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım adını finale yazdıracak. Final da aynı şekilde iki maç üzerinden oynanacak, iki maç sonunda rakibine skor veya averaj olarak üstünlük kurmayı başaran takım şampiyon olacak.

Hentbolda kadınlar ve erkekler Süper Lig şampiyonluk ikinci ve son maçının 1 Temmuz’da oynanması planlandı.

İLK MAÇLARIN PROGRAMI ŞÖYLE:

Atatürk Spor Salonu

BUGÜN

ERKEKLER SÜPER LİG

Saat 18.00: Levent-Özgür Adımlar

Saat 19.45: GG-MGA

KADINLAR SÜPER LİG

YARIN

Saat 18.00: Ozanköy-Levent

Saat 19.45: Şahlan-DİGEM

21 Mayıs Cuma

ERKEKLER SÜPER LİG

Saat 18.30: MGA-Özgür Adımlar

Saat 20.00: GG-UKÜ

22 Mayıs Cumartesi

KADINLAR SÜPER LİG

Saat 16.00: UKÜ-Ozanköy

Saat 17.45: DİGEM-Levent