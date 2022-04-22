HELE MAAŞLAR ÖDENMESİN

Partisi için en iyisi olacağını düşündüğünden dolayı başkanlık seçiminde samimiyetle Faiz Sucuoğlu’na oy veren veya milletvekili seçiminde partisinin kazanmasını, yeniden hükümete gelmesini isteyip de UBP’ye oy veren seçmenlerin olup-bitenler karşısındaki ruh hallerini çok merak ediyorum doğrusu.

Öfkeli olduklarını görüyorum ama iç dünyalarında neler yaşadıklarını bilemiyorum.

Yaşanan tüm olumsuzlukları “sorunlar var diye devletimizden mi vaz geçeceğiz” formülüyle aşan UBP’liler sorunların çözülmemesi halinde devletin de çözüleceği gerçeğine intikal ettiler mi?

Yoksa “bu da geçer deyip” sinecekler mi?

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Çıkar için değil de gönülden UBP’yi destekleyenlerin Ersin Tatar ile ilgili düşüncelerini merak ediyorum.

Reis istedi ve gerekli organizasyonları yaptığından dolayı son cumhurbaşkanlığı seçiminde gidip Ersin Tatar’a oy verdiler.

“Tatar bu işi yapamaz” şeklindeki çekincelerine rağmen mühürü vurdular.

Seçildikten sonra çam değil ormanlar deviren Tatar’ı uzaktan izlediler ama ses çıkarmadılar.

Kıbrıs sorununda söylediklerinin “hikaye” olduğunu bilmelerine rağmen “Anavatan da aynısını söylüyor” deyip içselleştirdiler.

İşte bu kesimler şimdi ne diyorlar?

UBP’ye en büyük zararı muhalefetin değil Tatar’ın verdiğinin farklında mıdırlar?

Farkındaysalar harekete geçecekler mi?

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UBP’lilerin ne yapacaklarını hep birlikte göreceğiz ama Tatar’ın yaptıklarından dolayı kaybedeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yoktur.

“Sunat Atun’u görevden almasın diye hükümetin istifasına yol verdi” şeklindeki sığ değerlendirme kimseyi ikna edemez.

Bir kere Sunat Atun’u görevden alan Tatar değil Başbakan’dır.

Ve siyasi bedelini ödemeye hazır olduğunu da defalarca izah etmiştir.

Tatar, sorumluluğu olmadığı bir olayı krize çevirerek yangını körüklemiştir.

Kendine oy verenlerin zararına bunu yapmıştır.

Elbette bir bedeli olacaktır.

Hele bu ay maaşlar da ödenemesin, seyreyleyin siz gümbürtüyü.

Bu krizin kaybedeni Tatar’dır.

Bedel ödeyecek olan ise sadece UBP’liler değil Kıbrıs Türkü olacaktır.