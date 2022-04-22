Kılıçdaroğlu: Halkımın acısını yaşamak için karanlıkta oturacağım

Sosyal medyada yayımlanan canlı yayında Kılıçdaroğlu, “Elektrik dağıtım şirketlerinin büyük bölümünü beşli çeteye verdiler” dedi. Tek tek holdinglerin aldığı enerji ihalelerini sayan Kılıçdaroğlu, “Milyonlar faturalarını ödeyemeyecek hale getirildi bu ülkede, insanlar çok öfkeli” dedi.

Altı buçuk dakikalık video mesajının önemli bir kısmını dünyadaki gelir dağılımı adaletsizliğine ayıran Kılıçdaroğlu, hem dünyada hem Türkiye’de yöneticilerin ülke zenginliğini adaletli dağıtılmasından sorumlu olduğunu söyledi; “İşte ben bu açgözlü politikacıların yarattığı adaletsizliğe karşı karanlıktayım. Bu bir direniştir, bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir, mücadelem ülkenin karanlıkta kalan ailelerine ses olmak içindir” dedi.