Kılıçdaroğlu: Halkımın acısını yaşamak için karanlıkta oturacağım
Elektrik zamlarını protesto etmek için yaklaşık 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği dün kesildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri, “Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, elektriği kesilen yurttaşlarla dayanışmak için fatura ödememe kararı aldıklarını açıkladı.
Perşembe akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte evinden “lüks lambası” adı verilen tüplü bir aydınlatmayla canlı yayın yaptı.
Sosyal medyada yayımlanan canlı yayında Kılıçdaroğlu, “Elektrik dağıtım şirketlerinin büyük bölümünü beşli çeteye verdiler” dedi. Tek tek holdinglerin aldığı enerji ihalelerini sayan Kılıçdaroğlu, “Milyonlar faturalarını ödeyemeyecek hale getirildi bu ülkede, insanlar çok öfkeli” dedi.
Altı buçuk dakikalık video mesajının önemli bir kısmını dünyadaki gelir dağılımı adaletsizliğine ayıran Kılıçdaroğlu, hem dünyada hem Türkiye’de yöneticilerin ülke zenginliğini adaletli dağıtılmasından sorumlu olduğunu söyledi; “İşte ben bu açgözlü politikacıların yarattığı adaletsizliğe karşı karanlıktayım. Bu bir direniştir, bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir, mücadelem ülkenin karanlıkta kalan ailelerine ses olmak içindir” dedi.
Kılıçdaroğlu, ailesiyle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacaklarını açıkladı:
“Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım. Tereddüt ediyor muyum? Asla, asla. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım.”
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da enerji kalemlerine yapılan zamların geri çekilmesi ve enerjide KDV’nin kaldırılması çağrısı yaptı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarında kademeli sisteme geçilmesi ve yüksek oranlı zamları protesto etmek için 9 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demiş ve o tarihten itibaren de faturalarını ödememişti.