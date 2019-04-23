Hediyem Su: Bu ülkenin gerçeği bu olmamalı

Sağlık Bakanlığı’nın dün 4 su firması ile ilgili yaptığı açıklama üzerine Hediyem Su Genel Müdürü Hasan Küçük basın bildirisi yayınladı. Bildiride Sağlık Bakanlığı’nın “4 su firmasının üretimi durduruldu” açıklaması “bizi zan altında bıraktı” ifadeleri yer aldı.

Hediyem Su’nun basın açıklaması şöyle;

23 Nisan 2019

TÜM HALKIMIZA VE TÜKETİCİLERİMİZE DUYRULUR!

Üzülerek belirtmek isterim ki işini gerekli özeni göstermeden yapan yasa dışı davranan işini bilmez kişilerin bir şeyler yapmaya çalıştığı TALİHSİZ bir olay yaşadık.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı kendi resmi sayfasından ve tak haber ajansı aracılığı ile paylaşmış olduğu açıklamada yanlış ve hatalı değerlerle bizi zan altında bıraktı.

KKTC ‘de Bromat ölçümleri yapılamazken, biz Hediyem su olarak TSE (Belge no: 090014-TSE-01/02) yılda belli periyotlarda Bromat testi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Değerlerimiz limitlerin altında çıkmaktadır. Nasıl oluyorsa ilk kez ülkede yapıldığında son iki analiz sonucu 3 ug/L çıkan değerler 18 ug/L oluyor. Bu değerlerde bu kadar uçurum olması manidardır. 2015’ten beri düzenli yapılmakta olan analizlerde hem ham suyun hem de ürün suyunda herhangi belirgin bir değişiklik olmamıştır. Üretim tesisinden bir numune alınmadan, yapılan tahlil örnekleri ve sonuçları bize sunulmadan, bahsi geçen üretimin durdurulması ile ilgili bizi bilgilendirme yapılmadan haber yayınlıyorlar.

88/2009 sayılı Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası, Tüzük No: 212/2016 Madde 5 (1-10) açıkça ifade eder ki parametre üzeri sonuç çıkması durumda şahit numune işletme sahibine/üreticiye ikinci bir analiz yapmak için verilir. Ayrıca işletme sahibinin tebligat tarihinden sonra iki gün içinde sorumlu birim olan Temel Sağlık Dairesine itiraz hakkı vardır. Bu konuda itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır. HEDİYEMSU sadece diğer firmalar gibi bir ürün üretmiyor. Diğer ürünlerden de neden numune alınıp analiz yapılmadı? .Bize gelen yazının içeriğinde kapatıldı belirtilmiyor. Kesin hüküm yoktur. Yeni cihaz ve yapılan ölçümlerde hata olabilir. Mayıs ayı itibariyle Bromat analiz denetimleri başlanacağı bilgisine sahibiz. Bu doğrultuda üretim tesislerinin üretim processlerinin gözden geçirilmesi istendi.

Tahlile tabi tutulan ürünün bize ait olduğunu ispatlayan ve yasaya göre alınan şahit numuneyi bize vermeden bahsettikleri yasal sürecin başladığı ile ilgili bizimle iletişime geçmeden üretimin durdurulduğunu sosyal medyadan halka duyuru yapıldı. Bahsi geçen haberde Bromat’ın birimi yanlış yazıldı ve ürünümüzün üretim tarihi yok. Bu ürün hangi tarihte üretildi, hangi koşulda numune alındı, piyasanın hangi noktasından alındı? Malumunuzdur ki mevcut damacanalar kontrolsüz olarak farklı markaların dolumu yapılarak ticari ve evlerde satışı yapıldığı bilinmektedir. Sorarız bu konuda halkın sağlığına önem veren icra makamları ne kadar gereğini yapmaktadırlar?

24 Nisan 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından üretim yerinden numune alınacağını ifade etmişlerdir. Buna rağmen 1 saat sonrasında Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasından Hediyem su ve ismi zikredilen başka markaların değerlerini açıkladı. Akabinde haber silinip tekrardan farklı değerlerle yayına servis edildi. Yapılan tahlillerin bu denli hızlı değişkenlik göstermesini biz iş bilirkişiler olarak anlamlandıramazken tüketicinin yaşadığı çelişkiyi düşünemiyoruz.

Söz konusu insan sağlığı ve bu gün gururla belirtiyoruz ki;sağlık kurumları, eğitim kurumları, otel, iş yeri, evler ve askeri birlikler kaliteli kaynak suyunun mineral yapısından dolayı suyumuzu tüketmektedir.

Halka servis edilen bu denli önemli bir haberde Sağlık Bakanlığı gibi ciddi ve halkın güven umudu olan kurumda yapılan hatanın düzeltilmesinin olacağı inancındayız..

Biz HEDİYEM SU Ailesi olarak 300 kişilik bir ekiple bu hizmeti sunuyoruz. Şirket yöneticileri olarak yaşanan bu süreçte ticari zararımızdan çok çalışanımızın ekmek parasını düşünmekteyiz. Kimsenin ekmeğimizle ve emeğimizle oynamasına müsaade etmeyeceğiz!

“Bu Ülkenin gerçeği bu olmamalı”

Konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşları bu yapılan yanlış ve veya hatalı bildirimi düzeltmeye davet ediyoruz.

Şirketimiz şahsına yapılan tüm hatalı ve veya yanlış yayın için yasal süreç başlatacağını halkımıza, tüketicilerimize, bayilerimize, tüm ticari çözüm ortaklarımıza ve çalışmakta olduğumuz her kurum ve bireyleri bilgilendirmek istedik.

Sektöründe en çok tercih edilen marka olma özelliği ile tek yaptığımız şey insan odaklı, sağlığı önde tutan, her türlü yasal yükümlülüklerini yerine getirerek kaliteli üretim yapmaya devam edeceğiz.

İlerleyen günlerde her zaman yaptığımız gibi analiz sonuçlarını kamuoyu ile paylaşılıp, sadece Bromat değil tüm analizleri ve yaşanan talihsiz süreç hakkında gelişmelere medya temsilcilerini üretim tesisimize davet edeceğiz.

Kamuoyunun takdirine bırakmak istediğimiz bazı sorular aklımıza gelmektedir…

1.Yasal hakkımız olmasına rağmen neden şahit numune tarafımıza verilip ikinci analiz yapılmasına fırsat verilmedi?

2.Üretim tarihi belli olmayan bu ürün nereden alındığı ve bu ürün kontrol dışı dolum mu yapıldı?

Dedikodu mekanizmasını çalıştıran ve haber içeriğini doğru öğrenmeden, kargaşa yaratan ve bundan kazanç elde etmek isteyen kişiler amaçlarına ulaşamayacaktır. Yaratılan kaos tek taraflı ticari linç girişiminde bulunan kişi ve/veya kurumları da esefle kınıyoruz.

İnsan odaklı çalışmaları ve yarattığı döngüsel ekonomik değerlerden rahatsız olan piyasadaki bazı fırsatçılar amaçlarına ulaşamayacaktır.

Son olarak haberin içeriğini çarpıtmadan haber yapan değerli basın mensupları ve tüm bayi ve bilinçli tüketicilere göstermiş olduğu doğru ve tarafsız destekleri için teşekkür ederiz.

Herkesi ülkemizin en yüksek üretim kapasitesine sahip ve en modern tesisini yerinde incelemesi için davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilenmesi için Saygılarımla.

Hasan KÜÇÜK

Genel Müdür.

Hediyem Su Ltd.