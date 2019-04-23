Yaşam

Sokakta bir kadının yumruklandığını gören ‘Paskalya tavşanı’ kavgayı ayırdı

23 Nisan 2019

ABD’de bir ‘paskalya tavşanının’ sokakta kavga eden kadın ile adamı ayırmaya çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu. Olay, bölgedeki bir polis memurunun müdahalesiyle son buldu.

ABD’nin Florida eyaletinde paskalya tavşanı kostümlü bir adam, sokakta bir kadın ile adamın kavga ettiğini ve kadının yumruk yediğini görmesi üzerine harekete geçti.

İsminin Antoine McDonald olduğu öğrenilen kostümlü adam, kavgayı ayırmak için ilk önce adamı tutup kadından uzaklaştırmaya çalıştı ancak bu işe yaramayınca adamı yumruklamaya başladı.

Kavga, polisin tarafları ayırmasıyla son buldu.

Görgü tanığı Lindsey Edwards, kavganın bar çıkışı bir adamın kadına tükürmesi üzerine başladığını ve McDonald’ın olaya müdahale ettiğini söyledi.

McDonald, NBC News’e yaptığı açıklamada “Kavgayı ayırmak için oraya gittim. Adam, kadının üzerine çıkmış yumruk atıyordu, bu yüzden farklı bir yöntem denedim. Ve başarılı oldum, kavga bitti” dedi.

‘Paskalya tavşanının’ videosu sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Birçok kullanıcı videoyu ‘Kahraman Taşvan’ başlığıyla paylaştı ve darp edilen kadını kurtardığı McDonald’a teşekkür etti.

Antoine McDonald
Paskalya tavşanı kostümü giyen Antoine McDonald ve arkadaşları
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