Hazar Ergüçlü Fethiye’de tatilde

Oyuncu Hazar Erg\u00fc\u00e7l\u00fc (29), y\u00f6netmen sevgilisi Onur \u00dcnl\u00fc\u2019yle (47) tatil sezonunu Fethiye'de a\u00e7t\u0131. Jakuzisi bulunan l\u00fcks odalar\u0131nda tatil yapan ikili objektiflere yans\u0131d\u0131.\r\nHazar Erg\u00fc\u00e7l\u00fc,\u00a0sevgilisi\u00a0Onur \u00dcnl\u00fc\u00a0ile Ege koylar\u0131nda tatil yap\u0131yor. Fethiye\u2019de tatil yapan \u00e7ift, \u00f6zel iskelesi ve jakuzisi bulunan l\u00fcks odalar\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n\r\n\r\nErg\u00fc\u00e7l\u00fc, tatilinden kesitleri Instagram hesab\u0131ndan da yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n \r\n\r\n