Hazar Ergüçlü Fethiye’de tatilde

Oyuncu Hazar Ergüçlü (29), yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle (47) tatil sezonunu Fethiye’de açtı. Jakuzisi bulunan lüks odalarında tatil yapan ikili objektiflere yansıdı.

Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile Ege koylarında tatil yapıyor. Fethiye’de tatil yapan çift, özel iskelesi ve jakuzisi bulunan lüks odalarında görüntülendi.