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Hazar Ergüçlü Fethiye’de tatilde

25 Mayıs 2021
hazar ergüçlü fethiye tatil





Oyuncu Hazar Ergüçlü (29), yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle (47) tatil sezonunu Fethiye’de açtı. Jakuzisi bulunan lüks odalarında tatil yapan ikili objektiflere yansıdı.

Ergüçlü, tatilinden kesitleri Instagram hesabından da yayınladı.

 





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25 Mayıs 2021


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