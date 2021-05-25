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David Ellefson, kurucusu olduğu Megadeth grubundan atıldı

25 Mayıs 2021
David Ellefson’





Reşit olmayan bir kişiyi cinsel tacizle suçlanan bas gitarist David Ellefson, kurucularından biri olduğu ünlü heavy metal grubu Megadeth’ten çıkarıldı.





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25 Mayıs 2021


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