Erkam Yıldırım Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Ba\u015fkanvekili Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n o\u011flu Erkam Y\u0131ld\u0131r\u0131m, organize su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc lideri Sedat Peker i\u00e7in su\u00e7 duyurusunda bulundu. Peker, Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n o\u011flu hakk\u0131nda uyu\u015fturucu ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\nAK Parti Genel Ba\u015fkanvekili\u00a0Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n o\u011flu\u00a0Erkam Y\u0131ld\u0131r\u0131m,\u00a0organize su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc lideri\u00a0Sedat Peker'in iddialar\u0131 \u00fczerine Peker hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulundu.\r\n\r\nSedat Peker, Erkam Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n uyu\u015fturucu rotas\u0131 olu\u015fturmak i\u00e7in\u00a0Venezuela'ya gitti\u011fini \u00f6ne s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m da yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada bu iddialar\u0131 yalanlam\u0131\u015f, o\u011flunun yard\u0131m faaliyetleri i\u00e7in Venezuela'y\u0131 ziyaret etti\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\nErkam Y\u0131ld\u0131r\u0131m, iddialar \u00fczerine Sedat Peker hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulundu.\r\n\r\n