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Erkam Yıldırım Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

25 Mayıs 2021
Erkam Yıldırım sedat peker suç duyrusu





AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker için suç duyurusunda bulundu. Peker, Binali Yıldırım’ın oğlu hakkında uyuşturucu kaçakçılığı iddiasında bulunmuştu.





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25 Mayıs 2021


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