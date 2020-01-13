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Hayvancılık Dairesi: Balıklarda herhangi bir bulaşan bulunmamıştır

13 Ocak 2020

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Güney Kıbrıs’tan kaçan balıklarda herhangi bir hastalık bulunmadığını açıkladı.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi:

“Son günlerde gerek kamuoyunda gerekse yazılı ve görsel basında Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir balık çiftliğinden kaçan balıklar gündem olmuştur.

Müdürlüğümüz, balıkların ilk yakalanmaya başlandığı Palm Beach sahilinde gerek organoleptik (duyusal olarak) gerekse Devlet Kimya Laboratuarı’nda tahlilleri yapılmak üzere numune almıştır.

Parametreler Analiz
Yöntemi

Sonuç Limit*
Pb mg/Kg
(Kurşun)

ICP-MS <0,005 0,2
Cd mg/Kg
(Kadmiyum)

<0,005 0,1
Hg mg/Kg
(Civa)

<0,005 1
Yapılan tetkik ve değerlendirme neticesinde; balıklarda herhangi bir bulaşan (ağır metal) bulunmamıştır.

Tüm gıda maddelerinde olduğu gibi, su ürünleri izleme çalışmaları da aynı şeffaflıkla yürütülecektir. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda ise kamuoyuyla paylaşılacaktır”



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