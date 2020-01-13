Kıbrıs

İzcan: UBP’den başka türlü davranması beklenmezdi

13 Ocak 2020
İzzet İzcan

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, imar planı çalışmalarının UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar tarafından sabote edildiğini, sonucun menfaat ve çıkar gruplarının başarısı olduğunu savundu.

“UBP’den başka türlü davranması beklenmezdi” diyen İzcan, “toplumsal uzlaşı sağlanamadı” iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

“AMAÇ VURGUN DÜZENİNE DEVAM EDİLMESİDİR”

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Girne’de yaptığınızın benzerini İskele, Yeniboğaziçi ve Mağusa bölgesinde de yapacaksınız” ifadelerini kullanarak, “Amaç plansız, programsız yapılaşmaya ve vurgun düzenine devam edilmesidir” dedi.

Halkın Partisi’nin (HP) ortağının vetosu karşısında nasıl davranacağının önemli olduğunu dile getiren İzcan, koltukta oturma uğruna, yaşananların sineye çekilmesinin kabul edilemeyeceğini, hak, hukuk ve adalet yolunun tek çıkar yol olduğunu ifade etti.

“ÇIKAR ÜZERİNE KURULU STATÜKONUN YIKILMASI TOPLUMUN YARARINADIR”

İzcan, açıklamasında, “BKP, içinde yaşadığımız rant düzenine sonuna kadar karşı çıkmaya devam edecektir; çıkar üzerine kurulan bu statükonun yıkılması toplumun yararınadır” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Jale Refik Rogers

Rogers: Yapılabilecek en iyi değişikliği yaptık

13 Ocak 2020

Hayvancılık Dairesi: Balıklarda herhangi bir bulaşan bulunmamıştır

13 Ocak 2020

Tatar: Koalisyon ortağı ile fikir ayrılığı oldu

13 Ocak 2020

Çam kese böceği ile mücadele sürüyor

13 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı