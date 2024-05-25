Hayvancılar ile bazı sendikalar pazartesi günü Başbakanlık önünde eylem yapacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’, “hükümetin et ithalatı ve çiğ sütle canlı hayvan fiyatını belirleme politikasıyla girdi maliyetlerindeki yükselişi” gerekçesiyle başlattığı eyleme devam kararı aldı.

Bugün yapılan istişarelerde de uzlaşı sağlanamadığından hayvancılar ile bazı sendikalar pazartesi günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem yapacağını duyurdu. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ise eyleme destek amacıyla pazartesi günü genel greve gidiyor.

-Naimoğulları

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bazı sendikalar bugün yaptıkları toplantının ardından Başbakanlık önünde açıklamalarda bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, pazartesi günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde yapılacak eylem için en güçlü şekilde hazırlanacaklarını belirtti. “Başbakanlık önünde genel grev ve eylem kararımızı uygulayarak, o gün Lefkoşa’yı kilitlemek istiyoruz.” diyen Naimoğlulları, açıklama sırasında yanlarında olmayan KOOP-SEN, DEV-İŞ, TÜRK-SEN ve Çiftçiler Birliği’nin de eyleme destek vereceğini söyledi.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise toplumsal dayanışma mesajı vererek, eylem ateşini yakan hayvancılara dayanışma göstermenin toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı. “Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı” diyen Bengihan, ülke için gaile çeken herkesi pazartesi günü eyleme çağırdı.

TAK’ın sorularını da yanıtlayan Bengihan, KTAMS olarak örgütlü oldukları tüm işyerlerinde pazartesi günü tam gün genel grevde olacaklarını duyurdu. Bengihan, pazartesi günün toplumsal dayanışmanın taçlandırılacağı gün olduğu vurgusunda bulunarak, “Bu olay artık, et olayı veya süt olayı değildir. Biz, bu ülkede yapılan haksızlıklara, yolsuzluklara ve yok oluşa karşı toplumsal dayanışmanın toplumsal mücadele dönüştüğü gün olarak pazartesi genel grev karar aldık.” dedi.

Bengihan, yarın Yönetim Kurulu ile yapılan toplantının ardından grev ve organizasyona ilişkin ayrıntıları açıklayacaklarını belirtti.

-Serdaroğlu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, pazartesi günü toplumun bir sınav vereceğini, sendikaların da bunun öncülüğünü yapacağını kaydetti. Serdaroğlu, pazartesi Başbakanlık önünde olacaklarını söyledi ve toplumu da desteğe çağırdı.

Serdaroğlu, soru üzerine, Kamu-İş olarak oy birliğiyle pazartesi için tam gün grev kararı aldıklarını duyurdu.

-Diğer sendikalar

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise ülkede varoluş kavgası verildiğini belirtti ve hayvancının yanında olacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu da, konuşmasında tüm parti, sendika ve sivil toplum örgütlerini Başbakanlık önüne çağırdı.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ise, hükümetin halka “ne olduğu belirsiz” et yedirmeye çalıştığını savunarak, “Pazartesi görüşmek üzere.” dedi