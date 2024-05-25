Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’yi ziyaret ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’yi ziyaret ediyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 9.00 sıralarında KKTC’ye geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün KKTC’yi ziyaret edecek, temas ve incelemelerde bulunacak.

Cevdet Yılmaz’ın ilk durağı Güzelyurt olacak.  Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk olarak Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri bilgilendirme toplantısına katılacak.


Üstel ve Yılmaz, ardından Güzelyurt Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunacak. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öğleden sonra da yine Başbakan Üstel ile birlikte Maraş’ta incelemelerde bulunacak ve Gazimağusa MAGEM’de de vatandaşlarla biraraya gelecek.

Cevdet Yılmaz’ın Gazimağusa ziyaretinin ardından akşam saatlerinde adadan ayrılması planlanıyor.

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Tags:Cevdet Yılmaz
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