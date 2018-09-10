Hayvancılar hükümet ile uzlaştı

Hayvan üreticileri ile hükümet uzlaşıya vardı. Yarın protokol imzalanacak.

Çiğ inek sütü 2:80 TL. Arpa ithali 3 ekimde serbest kalacak. Küçük başa hayvan başına 50 TL destek, 80 kg hibe arpa.

Hükümet ile hayvancılar UZLAŞTI. Yarın protokol imzalanacak.

-İmalatçıya 1.99 TL’ye satılan süt 1.87 TL’den satılacak.

-Sütte litre başına 4 ay süreyle 1 liralık maliyet destek primi ödenecek.

-Karma hayvan yemi ithalatının önü açılacak. Alternatif fiyatlara zemin yaratılacak.

Altı gündür Lefkoşa’da araçlı eylem yapan hayvan üreticilerinin bugün Başbakanlık’ta Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile dört saat süren görüşmesinden olumlu karar çıktı.

Bakanlarla birlikte basına açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, uzlaşının ardından yönetim kurulu olarak eylemi kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

Hükümet ile birlik arasında yarın anlaşılan konularla ilgili protokol imzalayacak.

Varılan uzlaşıya göre büyükbaş hayvan sütünde bir iyileştirme ve yem ithalatı konusunda açılım yapıldığı açıklandı.