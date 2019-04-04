Hayvancılar Birliği yönetim kurulu ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu ilk toplantısını bugün gerçekleştirerek, görev dağılımı yaptı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Naimoğulları başkanlığında toplanan yönetim kurulu, ilk toplantısını bugün birlik binasında gerçekleştirdi.

Yeni tüzüğe göre 7 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan üreticisinin görev aldığı yönetimde 2 Genel Sekreter belirlendi.

Yapılan görev dağılımına göre Adil Onalt ve Mehmet Burçaklı yeni genel sekreterler oldu.

Yeni yönetimde Veznedar Abdullah Demirer, Hellim Denetleme Kurulu temsilcisi Alpay Orhan Güvenlier, Ağıl İşletmeleri İzinleri Onay komite sorumuşu Şevket Seren ve Abdullah Demirer,

Sosyal Faaliyetler ve lokal sorumlusu Ahmet Göçer, Toprak Ürünleri Kurumu temsilcisi ve İskele Bölge sorumlusu Doğuş Sofu, Tarım Sigortası Fonu temsilcisi Derviş Şanlıer, Dipkarpaz bölge sorumlusu Kemal Dağ ve Cahit Keskinel, Avrupa Birliği ve Çukurova Kalkınma Ajansı Hibe Programları Sorumlusu Ali Mertel, SÜTEK yönetim kurulu sorumlusu; Mustafa Naimoğulları,

Hukuksal ve yasal düzenlemeler sorumlusu Mehmet Burçaklı, Hayvancılık Dairesi Komite sorumlusu; Kemal Dağ olarak belirlendi.

Ayrıca hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan üreticilerinden oluşan bir heyet komite içersinde yer alarak yapılan görüşmelerde Birliği temsil edecek.