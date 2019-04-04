HAK-SEN: Zamlar tek geçerli yol olamaz

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı İzzet Türkmen, hükümeti suçlayarak, “HAKSEN, beceriksizliğin, vizyonsuzluğun faturasının halka ödetilmesine, çare üretilmemesine bunun yerine zam üretilmesine şiddetle karşıdır. Zam tek geçer yol olamaz” dedi.

Türkmen yazılı açıklamasında, devlet olmanın gereğinin; sınırları içinde yaşayan vatandaşların ekonomik refahını sağlamayı zorunlu kıldığını ifade ederek, “Her Bakanlar Kurulu toplantısını korku filmi izler gibi bekleyen halkımız için çare üretmeyen hükümete gerek yoktur” iddiasında bulundu.

Türkmen halkı, siyasi partileri, sendikaları, sivil toplum örgütlerini; “klavyeden tepki göstermek” yerine, bir halk olduğunu hükümete hatırlatmak adına ortak çaba göstermeye çağırdı.

Türkmen, “ilk reklamlı” elektrik zammının yetmediğini, Bakanlar Kurulunun dün de akaryakıta zam yaptığını kaydetti.

Hükümete sert sözlerle eleştirilerde bulunan Türkmen, “Hükümet ortaklarına Şubat 2018’den önce zamlar konusunda söylediklerini Google’dan aramalarını şiddetle öneriyorum” dedi.

Hükümetin zam yapmak dışında herhangi bir formül üretmek yolunu aramadığını savunan Türkmen, şöyle devam etti:

“Hükümetin başı ortaklarla uyum içindeyiz, problem yok diyor. Madem ki işler yolunda, faturayı halk olarak ödemek istemiyoruz. Arada bir de nefes alacağımız kararlar üretin. Esnafı ve çiftçiyi düşünmeyen turizm sektörünü lokomotif ilan edip elektrik zamlarıyla tökezleten elektrik faturasını asgari ücretlinin kâbusu haline getiren hükümet, her seferinde dövizi ve dışarda yaşanan olumsuzlukları bahane göstererek yükü dağıtmadan rast gele fatura edecekse; neden hükümet var. Bir zamanlar dedikleri gibi, emektar muhasebeci konumundadırlar. Gelene geç demek hükümet olmak değildir.

Türkmen, hükümetin fiyat ayarlaması adı altında acımasızca yaptığı zamların ülkedeki fiyatları domino etkisiyle etkileyeceğini, esnafın, çiftçinin işini, asgari ücretlinin hayatını alt üst edeceğini ve tüm halkın ekonomik hayatına olumsuz etki yapacağını savundu