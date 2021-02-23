Hayley Arceneaux, dünya’nın yörüngesinde dolaşacak en genç Amerikalı olacak

Profesyonel astronotun olmayacağı ilk uzay yolculuğu, ABD’de Shift4 Payments ödeme sistemlerinin sahibi 38 yaşındaki Jared Isaacman için yapılacak.

16 yaşında lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu şirketi ve hava kuvvetleri pilotlarına eğitim veren Draken International’ı kurarak büyük bir servete kavuşan Isaacman’in, yolculuk için SpaceX’e kaç para ödediği bilinmiyor.

Uçuşa katılacak kişiler nasıl belirlenecek?

Jared Isaacman bu yolculukla Memphis’teki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ne 200 milyon dolar bağış toplamayı hedefliyor.

Isaacman, bu kişilerden birinin bu hastanede çalışan bir sağlık görevlisi, diğerinin de kendi ödeme sistemini kullanan bir iş insanı olacağını, dördüncü kişinin ise kampanyaya bağışta bulunacaklar arasından çekilişle belirleneceğini açıklamıştı.

Hayley Arceneaux’nun 10 yaşındayken bu hastanede kemik kanseri tedavisi gördüğü ve sol bacağındaki bazı kemiklerin yerine metal çubuklar takıldığı belirtiliyor.

Isaacman, “Başından beri bu yolculuğun ruhunu temsil edecek bir kişi olsun istedik. Bu iş için Hayley’den daha iyi bir kişi düşünemiyorum” dedi.