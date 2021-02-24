17 bin öğrenci için 76 milyon 160 bin TL’lik operasyon

Hükümetin mezuniyet aşamasındaki 17 bin üniversite öğrencisini adaya getirme operasyonu pahalıya patlayacak. Öğrencilerin 2 haftalık karantina ücreti neredeyse bir hastane yapımı kadar tutacak

GÜNLÜK 322 TL: Hükümet, mezuniyet aşamasındaki öğrencileri yüz yüze eğitim için adaya getirtmek üzere düğmeye bastı. Uçuşlardaki sınırlamalar kaldırıldı, öğrencilerin karantina ücretlerini devlet üstlendi. Karantina ücreti ise günlük 322 TL

76 MİLYON TL: Mezuniyet aşamasındaki TC ve üçüncü ülke öğrencilerinin sayısı 17 bin 500 olarak açıklandı. 17 bin öğrencinin çağrıya uyarak KKTC’ye gelmesi halinde 7 günlük karantina ücreti 38 milyon 80 bin TL, karantinanın 14 gün olması halinde 76 milyon 160 bin TL tutacak

KTAM TEPKİLİ: KTAMS Başkanı Bengihan, ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ücretlerinin devlet tarafından ödenmesi kararına tepki gösterdi. Bengihan, hükümetin, karantinaya verilecek kaynağın özel sektör emekçilerine ve işsizlere ödemesini talep etti

PANDEMİ HASTANESİ: 100 yataklı Pandemi Hastanesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından Taşyapı Şirketi’ne 85 milyon TL’ye yaptırıldı. Ancak Kıbrıslı Türk mühendis ve mimarlar aynı hastanenin maliyetinin 35-38 milyon TL olarak hesapladı

Hükümetin mezuniyet aşamasındaki 17 bin üniversite öğrencisini adaya getirme operasyonu pahalıya patlayacak. Öğrencilerin 2 haftalık karantina ücreti neredeyse bir hastane yapımı kadar tutacak. Hükümet, mezuniyet aşamasındaki öğrencileri yüz yüze eğitim için adaya getirtmek üzere düğmeye bastı. Uçuşlardaki sınırlamalar kaldırıldı, öğrencilerin karantina ücretlerini devlet üstlendi. Karantina ücreti ise günlük 322 TL olarak uygulanıyor.

Toplam maliyet 76 milyon

Mezuniyet aşamasındaki TC ve üçüncü ülke öğrencilerinin sayısı 17 bin 500 olarak açıklandı. 17 bin öğrencinin çağrıya uyarak KKTC’ye gelmesi halinde 7 günlük karantina ücreti 38 milyon 80 bin TL, karantinanın 14 gün olması halinde 76 milyon 160 bin TL tutacak

Pandemi Hastanesi 85 milyona mal oldu

100 yataklı Pandemi Hastanesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından Taşyapı Şirketi’ne 85 milyon TL’ye yaptırıldı. Ancak Kıbrıslı Türk mühendis ve mimarlar aynı hastanenin maliyetinin 35-38 milyon TL olarak hesapladı.

KTAMS tepkili

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi kararına tepki gösterdi. Bengihan, hükümetin, bu ücreti özel sektör emekçilerine ve işsizlere ödemesini talep etti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ülkeye yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM’ın iptal edildiğini açıkladığını belirterek, bu kararın KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesinin mümkün kılınması adına alındığının söylendiğini kaydetti.

Bengihan ayrıca, ülkeye gelen öğrencilerin karantinadan muaf tutulmayacağına ve her bir öğrenci için 3000 TL olarak belirlenen karantina otellerindeki konaklama bedelinin Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesinin kararlaştırıldığına dikkat çekti.

Binlerce işsiz var

Ülkede pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret eden Bengihan, binlerce işsiz insanın açlığa terk edildiğini, özel sektöre ekonomik yönden yeterince katkı yapılmayarak, özel sektör çalışanlarının 1500 TL’ye muhtaç edildiğini savundu.

Bengihan, “Kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarından %10,65’lik kesinti yapıldığı bir dönemde hükümetin karantina otellerine her bir öğrenci için 3000 TL ödemesini doğru bulmuyor ve alınan bu kararı şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

Özel sektör çalışanı açlığa mahkum

Bengihan, böylesi ekonomik yıkımın yaşandığı bir dönemde ülkeye gelecek olan yabancı öğrencilerin karantina ücretlerinin, kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından üstlenilmesini veya öğrencilerin Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde üniversitelerin yurtlarında karantina altına alınmaları gerektiğini savunduklarını kaydetti.

KTAMS Başkanı Bengihan, “Karantina otellerine her bir öğrenci için 3000 TL’lik kaynak yaratabilen hükümetin, bu miktarı açlığa mahkum edilen özel sektör emekçilerine ve işsizlere ödemesini talep ediyoruz” dedi.