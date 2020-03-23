Magazin

Hayko Cepkin’den yeni single

23 Mart 2020

Farklı tarzıyla müzik dünyasının nevi şahsına münhasır ismi Hayko Cepkin, yeni single’ı ‘Hayvaaağ1n’ ile günümüz insanını eleştiriyor.

Farklı, istikrarlı, tavrından, tarzından ve duruşundan asla taviz vermeyen, sahne şovları ile ilklere imza atan, bir festivale paraşüt ile iniş yapıp dünyada bir ilke imza atan başarılı sanatçı Hayko Cepkin, yeni single’ı ‘Hayvaaağ1n’ı yayınladı. Cepkin, yeni şarkısıyla günümüz insanını eleştiriyor. Sert ve ritmik bir parça olan ‘Hayvaaağ1n’, dinleyicileri şaşırtmak ve kendisiyle yüzleştirmek hedefinde. ‘Hayvaaağ1n’a çekilen klip, şarkının değişken ruhunu yansıtması açısından oldukça farklı fikirler ile dolu. Tabloları andıran görüntüler de klipte dikkat çekiyor.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

11 Mart 2020
Photo of Sylvester Stallone’den corona virüse eldivenli tedbir

Sylvester Stallone’den corona virüse eldivenli tedbir

11 Mart 2020
Photo of Cefi eğlendirmeye devam ediyor

Cefi eğlendirmeye devam ediyor

11 Mart 2020
Photo of Hem yarıştılar hem eğlendiler

Hem yarıştılar hem eğlendiler

11 Mart 2020
Photo of Mahkemeden Led Zeppelin’in efsane şarkısı çalıntı değil kararı

Mahkemeden Led Zeppelin’in efsane şarkısı çalıntı değil kararı

10 Mart 2020
Photo of Koronavirüsten koruyan gelinlik

Koronavirüsten koruyan gelinlik

10 Mart 2020
Photo of Alişan’dan muhteşem konser

Alişan’dan muhteşem konser

10 Mart 2020
Photo of Gökaşan Ailesi’nin deniz ve doğa keyfi

Gökaşan Ailesi’nin deniz ve doğa keyfi

9 Mart 2020
Photo of Ritim üstüne ritimle coştular

Ritim üstüne ritimle coştular

9 Mart 2020
Photo of Buray; “Dünyayı Kadın Güzelleştirir”

Buray; “Dünyayı Kadın Güzelleştirir”

9 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı