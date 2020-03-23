Hayko Cepkin’den yeni single

Farklı tarzıyla müzik dünyasının nevi şahsına münhasır ismi Hayko Cepkin, yeni single’ı ‘Hayvaaağ1n’ ile günümüz insanını eleştiriyor.

Farklı, istikrarlı, tavrından, tarzından ve duruşundan asla taviz vermeyen, sahne şovları ile ilklere imza atan, bir festivale paraşüt ile iniş yapıp dünyada bir ilke imza atan başarılı sanatçı Hayko Cepkin, yeni single’ı ‘Hayvaaağ1n’ı yayınladı. Cepkin, yeni şarkısıyla günümüz insanını eleştiriyor. Sert ve ritmik bir parça olan ‘Hayvaaağ1n’, dinleyicileri şaşırtmak ve kendisiyle yüzleştirmek hedefinde. ‘Hayvaaağ1n’a çekilen klip, şarkının değişken ruhunu yansıtması açısından oldukça farklı fikirler ile dolu. Tabloları andıran görüntüler de klipte dikkat çekiyor.