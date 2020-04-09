Hayatta kalma savaşı

KKTC’de halk, bir yandan Kovid-19 salgını ile mücadele ederken diğer taraftan ekonomik olarak hayatta kalma savaş veriyor. Gelirleri sıfırlanan vatandaşın gücü karnını doyurmaya yetmiyor.

Havadis, bir evin gıda ve temizlik ürünleri ihtiyaçlarını içeren bir liste yaptı. Hayatta kalmak için zaruri ihtiyaçlardan oluşan 60 ürünlük liste Kovid-19 salgını ile yaşam koşullarının çok daha fazla zorlaştığı gerçeğini ortaya koydu

SEBZE MEYVE TAVAN:

Domates: 7.80 TL

Çeri domates: 12.99 TL

Çarli biber: 13.99 TL

Salatalık: 4.90 TL

Patates: 3.90 TL

Kuru Soğan: 7.50 TL

Beyaz Sarma: 2.80 TL

Mor sarma: 6.50 TL

Portakal: 5 TL

Greyfurt: 3.75 TL

Muz: 8.90 TL

Ankara Armut: 9.40 TL

Santa Armut: 11.25 TL

Yeşil Elma: 8.25 TL

Sarı elma: 8.50 TL

Biber: 13.99 TL

Gala elma: 10 TL

Kereviz: 5.75 TL

Marul: 2.25 TL

Golyandro: 2.25 TL

Roka: 2.25 TL

Turp: 2.25 TL

Nane: 2.25 TL

BAKLİYAT VE DİĞER GIDALAR:

Makarna 500 gr: 4.25 TL

Sıra fasulye 800 gr: 15 TL

Horoz Fasulye 800 gr:11.75 TL

Lüks bakla 800 gr: 8.75 TL

Bulgur pilavlık 800 gr: 6.90 TL

Sarımercimek 800 gr: 19 TL

Buğday 800 gr: 6.95 TL

Kırık nohut 800 gr: 6.20 TL

Nohut 800 gr: 9.50 TL

Yeşil mercimek 1 kg: 18.30 TL

Kırmızı mercimek 1 kg: 24.20 TL

Çay 1 kg: 28 TL

Biber salçası 750 gr: 23.70 TL

Domates salçası 750 gr: 19 TL

Süt 1 LT: 7 TL

Sıvı yağ 1 LT: 23 TL

Sıvı yağ 4 LT: 45 TL

Sirke 500 gr: 7.99 TL

Sirke 1 LT: 15 TL

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ UÇTU:

Çamaşır suyu 2 kg: 12 TL

Çamaşır suyu 1 kg: 5.50 TL

Tuz ruhu 2 kg: 18.50 TL

Tuz ruhu 1 kg: 8.80 TL

Tuz ruhu 50 LT: 5.30 TL

Toz çamaşır deterjanı 9 kg: 43.50 TL

Toz çamaşır deterjanı 4 kg: 38.99 TL

Çamaşır yumuşatıcısı 3 kg: 28.90 TL

Çamaşır yumuşatıcısı 1500 gr: 23 TL

Leke çıkartıcı 1 kg: 22.99 TL

Banyo temizleyici sprey 750 ML: 7.90 TL

Kir ve kireç sökücü 750 ML: 19.60 TL

Arap sabunu 750 ML: 18.70 TL

Ahşap yüzey temizleyici 1 LT: 30.50 TL

Bulaşık deterjanı 2.5 kg: 25.90 TL

Bulaşık deterjanı 1350 gr: 19.90 TL

Yüzey temizleyicisi 4 kg: 14.45 TL

Tuvalet kağıdı 24’lü: 34.90 TL