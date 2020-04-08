Dünyanın dört bir yanındaki heykeller de corona virüs etkisinde

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle herkes maskeyle önlemini alırken dünyanın dört bir yanındaki meşhur heykeller de tedbirlerden nasibini aldı. Henüz maske önlemi almayanlara mesaj vermesi için heykellere de maske takıldı. Bazı heykeller ellerine tutuşturulan “Evde kal” mesajıyla sokağa çıkmış olanları uyardı. Maskeliler arasında İstanbul’daki Alex de Souza heykeli de yer alıyor.

Korkusuz Kız, New York

Sihirli Halıda Kayak, California

Konfüçyüs, Tayvan

Titeuf, Cenova

Manneken Pis, Brüksel

Buenos Aires

Freddie Mercury, Cenova

Köpek Greyfriars Bobby, Edinburgh

Eros, Krakow – Polonya

Brüksel

Kral Baudouin, Oostende

Toronto

Boston

Paris

Irak

Madrid

Alex de Souza, İstanbul

Emmeline Pankhurst, Manchester

Rocky Balboa, Philadelphia