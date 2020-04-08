Dünyanın dört bir yanındaki heykeller de corona virüs etkisinde

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle herkes maskeyle önlemini alırken dünyanın dört bir yanındaki meşhur heykeller de tedbirlerden nasibini aldı. Henüz maske önlemi almayanlara mesaj vermesi için heykellere de maske takıldı. Bazı heykeller ellerine tutuşturulan “Evde kal” mesajıyla sokağa çıkmış olanları uyardı. Maskeliler arasında İstanbul’daki Alex de Souza heykeli de yer alıyor.
Korkusuz Kız, New York
Sihirli Halıda Kayak, California
Konfüçyüs, Tayvan
Titeuf, Cenova
Manneken Pis, Brüksel
Buenos Aires
Freddie Mercury, Cenova
Köpek Greyfriars Bobby, Edinburgh
Eros, Krakow – Polonya
Brüksel
Kral Baudouin, Oostende
Toronto
Boston
Paris
Irak
Madrid
Alex de Souza, İstanbul
Emmeline Pankhurst, Manchester
Rocky Balboa, Philadelphia