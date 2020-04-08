DünyaYaşam

Dünyanın dört bir yanındaki heykeller de corona virüs etkisinde

9 Nisan 2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle herkes maskeyle önlemini alırken dünyanın dört bir yanındaki meşhur heykeller de tedbirlerden nasibini aldı. Henüz maske önlemi almayanlara mesaj vermesi için heykellere de maske takıldı. Bazı heykeller ellerine tutuşturulan “Evde kal” mesajıyla sokağa çıkmış olanları uyardı. Maskeliler arasında İstanbul’daki Alex de Souza heykeli de yer alıyor.

Korkusuz Kız, New York

 

Sihirli Halıda Kayak, California

 

Konfüçyüs, Tayvan

 

Titeuf, Cenova

 

Manneken Pis, Brüksel

 

Buenos Aires

 

Freddie Mercury, Cenova

 

Köpek Greyfriars Bobby, Edinburgh

 

Eros, Krakow – Polonya

 

Brüksel

 

Kral Baudouin, Oostende

 

Toronto

 

Boston

 

Paris

 

Irak

 

Madrid

 

Alex de Souza, İstanbul

 

Emmeline Pankhurst, Manchester

 

Rocky Balboa, Philadelphia



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of BM’den artan kadına şiddeti önleme çağrısı

BM’den artan kadına şiddeti önleme çağrısı

7 Nisan 2020
Photo of Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie: Corona virüs salgınında kontrolü sağladık

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie: Corona virüs salgınında kontrolü sağladık

7 Nisan 2020
Photo of Çin’de ilk defa ölüm yaşanmadı

Çin’de ilk defa ölüm yaşanmadı

7 Nisan 2020
Photo of Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma kaldırıldı

6 Nisan 2020
Photo of İngiltere’de çöp torbası giyerek korunmaya çalışan sağlık çalışanlarının hikayesi

İngiltere’de çöp torbası giyerek korunmaya çalışan sağlık çalışanlarının hikayesi

6 Nisan 2020
Photo of Avusturya’da kapatılan işyerlerinin yeniden açılması için planlanan tarih

Avusturya’da kapatılan işyerlerinin yeniden açılması için planlanan tarih

6 Nisan 2020
Photo of Corona virüste dünyada son durum: ABD’de bin 151 ölüm

Corona virüste dünyada son durum: ABD’de bin 151 ölüm

6 Nisan 2020
Photo of Bayern Münih antrenmanlara başladı

Bayern Münih antrenmanlara başladı

6 Nisan 2020
Photo of Boris Johnson koltuğuna Dominic Raab oturdu

Boris Johnson koltuğuna Dominic Raab oturdu

6 Nisan 2020
Photo of ABD’de 3500 araç yandı

ABD’de 3500 araç yandı

6 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı