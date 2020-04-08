Teknoloji

Huawei Windows ve Android arasındaki engelleri ortadan kaldırıyor

Huawei Share ile gelen yeni Çoklu Ekran Paylaşımı (Multi-screen Collaboration), Windows ve Android arasındaki engelleri kaldırıyor. Telefon ekranının doğrudan Windows masaüstünde ayrı bir masaüstü gibi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlayan teknoloji, PC ve cep telefonu kullanımını kökten değiştirecek

8 Nisan 2020

Çoklu Ekran Paylaşımı, yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor.

HUAWEI, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırarak sorunsuz bir şekilde cihazların birbirine bağlanması ile iş verimliliğinde tam potansiyeli gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda, klavye, kamera, mikrofon ve fare gibi dizüstü bilgisayar aksesuarları artık HUAWEI akıllı telefonun çevre birimleri olarak kullanılabiliyor ve daha rahat bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor. Bu yeni teknoloji, Kirin 980 ve üzeri işlemcili, EMUI 10 ve üzeri yüklü modeller EMUI 10 yüklü Huawei telefonlar ile birlikte Huawei Share özellikli ve PC Manager 10 ve daha üst sürümleri yüklenen MateBook modellerinin tamamında çalışıyor.

HUAWEI, dizüstü bilgisayar pazarına tüm senaryo deneyimlerini sunmaya devam ediyor. HUAWEI, kullanıcı deneyimini daha da artırmak için amiral gemisi ürünlerini karakterize eden işçilik, yenilik ve akıllı teknolojileri PC ürünlerine entegre etmeye devam edecek.



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