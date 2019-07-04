HAVADİS, ÜLKESİNİN VE HALKININ HİZMETİNDE…

Ödül törenimizin üçüncüsünü yaptık Salı akşamı.

Gelenekselleşme yolunda önemli bir mihenk taşı oldu.

Oscar Wilde; “İnsan yaşarken takdir edilmeli” der.

Bize “yabancı” bir tanımlamadır bu.

Gelende öldükten sonra övgüler düzeriz gidenin ardından.

“Anısını yaşatacağız” falan diye de sözler veririz.

Oysa yaratılan değerleri, insanı, ülkeyi, dünyayı güzelleştirmek için ortaya konulan emeği alın teri kurumadan takdir etmek gerekir.

Havadis olarak 3 yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz.

Bu topraklarda üretenleri, ürettikleriyle bu ülkenin sınırlarını aşanları, bizim insanlarımızı, bizim değerlerimizi mütevazı bir şekilde takdir etmeye çalışıyoruz.

Ve her defasında mutlu oluyoruz.

O kadar çok değerimiz var ki.

O kadar çok değerimiz çoktan sınırları aştılar ki.

Seçmekte zorlandığımız, layık olacak bir tören için zahmetlere katlandığımız ama her defasında gurur ve mutlulukla yaptığımız.

Artık gelenekselleştirme yolundayız.

Salı akşamki tören bunu gösterdi bize.

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Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının özgür bir toplum olarak, başı dik, kimsenin tahakkümü altına girmeden yaşayacağı, özgür, barış, huzur içinde varlığını sürdürmesini, bu halkın mutluluğunu istiyoruz. Sanatımızla, kültürümüzle, şiirimizle, sazımızla, sözümüzle dünyada varız ve var olmaya devam edeceğiz. Kendi içimizden bu kadar güzel sanatçıların çıktığını bir kez daha gördüm, bir kez daha mutluluk duydum. Tüm dallarda bu kadar yetişmiş güzel insanımız var. Resmen tanınmamış olabiliriz ama sanatımızla, kültürümüzle, şiirimizle, sazımızla, sözümüzle dünyada varız ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Havadis için şunları söyledi: Havadis bir fikir gazetesidir. Havadis çoğulcu yapısıyla toplumumuza, demokrasiye, Kıbrıs’a hizmet ediyor.

Evet sadece hizmet etmeye çalışıyoruz.

Bu topraklara ve halkımıza.

Törende konuşan Başbakan Ersin Tatar Havadis gazetesinin her zaman tarafsızlığın, demokrasinin, sevginin-saygının ve basın özgürlüğünün merkezi olduğuna dikkat çekti.

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Geceye emeği geçen bütün arkadaşları tebrik etmek istiyorum.

Özellikle de Magazin ve Spor Müdürümüz Mustafa Özsoy’u.

Herkesin takdir ettiği tören için inanılmaz bir emek ve efor harcadı.

Havadis’in yüz akıyla geceden çıkmasını sağladı.

Çok çok teşekkürle