Hava sıcaklığı yarından sonra 4 derece artacak, 29 Nisan’a kadar da yağmur öngörülmüyor. Sıcaklık 25-28 derece dolaylarına yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Nisan’a kadarki süreyi kapsayan hava tahmin raporuna göre, yağmur beklenmiyor, hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının yarın 21-24, diğer günlerde ise 25-28 derece dolaylarında olması; rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.