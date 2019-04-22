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Hava sıcaklığı yarından sonra 4 derece artacak

22 Nisan 2019

Hava sıcaklığı yarından sonra 4 derece artacak, 29 Nisan’a kadar da yağmur öngörülmüyor. Sıcaklık 25-28 derece dolaylarına yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Nisan’a kadarki süreyi kapsayan hava tahmin raporuna göre, yağmur beklenmiyor, hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının yarın 21-24, diğer günlerde ise 25-28 derece dolaylarında olması; rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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