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Dövizde son durum

22 Nisan 2019
Sterlin , Euro- Enflasyonla topyekün mücadele

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL‘de dalgalı seyir devam ediyor.

Geçen hafta başında yükselişe geçen dolar kuru haftayı 5,80 TL seviyelerinde tamamlamıştı.

Yeni haftanın ilk gününde dolar/TL5,84 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,55 seviyelerinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise 7,58‘de seyrediyor..

Uzmanlar, bugün Hazine’nin düzenleyeceği ihaleler ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını vurguladı.

ABD’de yer alan haberlerin ardından artan petrol fiyatlarının Türk lirası varlıklar üzerinde baskıya neden olduğuna değinen uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL’de 5,8450 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD basınındaki haberlere göre, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 2 Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlardan muaf tuttuğu 8 ülke için petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor.

Uzmanlar, ABD’nin bu hamlesinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ve kısa vadede bu yükselişin devam edebileceğini söyledi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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