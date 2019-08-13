Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji Dairesi verilerine göre; Cuma gününden itibaren hava sıcaklığında 3-4 derecelik düşüş yaşanacak.

Açıklamaya göre; 19 Ağustos’a kadar bölgemiz, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam

edecek.

Hava hafta boyunca açık az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 38-41, sonrasında ise 34-37, sahillerde önce 34-37 ardından 30-

33 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.