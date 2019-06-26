Güney KıbrısKıbrıs

Hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak!

26 Haziran 2019
Çin'de sıcaklık alarmı

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 33-41 derece dolaylarında seyredecek.

11:00 – 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerek

Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olduğunu açıklayarak, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji uyardı: Orman yangın olasılığı çok yüksek!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselebileceğinden arazi ve orman yangın olasılığının çok yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

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