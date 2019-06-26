Dolar 5.80’in altında seyrediyor

Dolar/TL, 5,80’in altında hareket ediyor.

İstanbul seçiminin ardından 5,7120’ye kadar gerileyen dolar/TL dün yeniden 5,80 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Kur bankalararası piyasada 5,79 civarında işlem görüyor.

Euro/TL 6.55 seviyeside seyrediyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7620 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5730 lira olmuştu.

İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor. Özellikle Rusya’dan alınacak S-400’lere ilişkin açıklamalar kurun yönünde belirleyici oluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR SÜRÜYOR

Küresel piyasalar, ABD ile İran geriliminin derinleşmesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası negatif seyrini sürdürürken, bugün fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini değiştiren açıklamalarının etkili olması bekleniyor.

Avrupa tarafında da pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,38, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 gerilerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Dün 1,14 seviyelerini test eden avro/dolar paritesi ise gelişmelerin etkisiyle bugün 1,13 seviyesine geri çekildi.

Asya tarafında, G20 Liderler Zirvesi öncesi yatırımcıların bekleme moduna geçmesi ile pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,67 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, Hindistan’da Sensex endeksi ile Hong Kong’da Hang Seng endeksinde sırasıyla yüzde 0,17 ve yüzde 0,06’lık yükseliş yaşandı.

BIST DEĞER KAZANIYOR

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 95.421,05 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün 5,83’e kadar yükselmesine karşın günü 5,79 seviyelerinden tamamlarken, bugün 5,7885’te dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD’de başta dış ticaret olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, G20 Liderler Zirvesi öncesi jeopolitik riskler ile Fed’in faiz indirimine yönelik fiyatlamaları etkileyecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde önemli olacağını vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.