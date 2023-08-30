Hava kirliliği ömrü ‘2 yıldan fazla’ kısaltabiliyor

Rapordaki veriler ülkelerin 2021 yılındaki ortalama PM2.5 değerini esas alıyor.

PM havadaki çok küçük parçacıklar için kullanılan partiküler maddeleri ifade ediyor. Bu maddeler 2,5 mikrometre ve daha küçük çaplı ise PM2.5 olarak adlandırılıyor.

İndeks, metreküp başına düşen PM2.5 yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor.

Bu partiküller, akciğerlerin derinliklerine ve kan dolaşımına girip diğer organları da etkileyebiliyor.

Güney Asya başı çekiyor

Güney Asya hava kirliliğinden en fazla etkilenen bölge. Buradaki kirlilik, beklenen yaşam süresinin ortalama 5 yıldan fazla azalmasına neden oluyor.

Kirliliğin en yoğun olduğu Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan’daki yaşam süresi kaybı küresel kaybın yarısından fazlasına tekabül ediyor.

Hızlı sanayileşme ve nüfus artışı bölgede hava kalitesinin düşmesine yol açan etkenler arasında. Güney Asya’da bugünkü parçacık kirliliği seviyesi, 21. yüzyıl başındaki seviyenin yüzde 50 üzerinde seyrediyor.

Hava kirliliğinde liste başı olan Bangladeş’te nüfus başına kaybedilen yaşam süresi 6,8 yıla ulaşıyor. Buna karşılık ABD’de kaybedilen yaşam süresi 3,6 ay.

EPIC, uydu görüntülerini inceleyerek havada kirlenmeye neden olan partikülerin miktarını ve bunların yaşam süresi beklentisi üzerindeki etkilerini hesaplıyor.

Raporda, Hindistan’ın 2013’ten bu yana dünya hava kirliliği artışında yüzde 59 pay sahibi olduğu belirtiliyor.

Nüfus yoğunluğu çok yüksek olan ve dünyanın en kirli şehri olarak bilinen Yeni Delhi’de yaşam süresi beklentisi bu yüzden kişi başına 10 yıldan fazla azalıyor.

WHO standardı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına göre bir bölgede temiz hava solunabilmesi için PM2.5 değerinin metreküp başına en fazla 5 mikrogram olması gerekiyor.

WHO, hava kirliliğinin bu seviyeye indirilmesi halinde ortalama yaşam süresinin 2,3 yıl artacağını hesaplıyor.

Bu durumda artan yaşam süresi Pakistan’da 3,9 yıla, Nepal’de 4,6 yıla kadar çıkıyor.