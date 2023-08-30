Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Yunanistan bölümünden Panagiota Maragou, ulusal parkın yüzde 30’unun yok olduğunu duyurdu.

Dedeağaç bölgesinde en az 4 bin koyun telef oldu.

Yuanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, orman yangınlarıyla ilgili 140 tutuklamadan 79’unun kundakçılıkla bağlantılı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği yönetimi, 28 hava aracından oluşan bir kuvveti böylesi felaketler için hazır hale getirme niyetini duyurdu.

Yunanistan’da 2018 yılında başkent Atina dışındaki orman yangınında 104 kişi ölmüştü.