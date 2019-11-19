Hava hafta boyunca bulutlu olacak
Bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde en yüksek sıcaklığın Girne, Geçitkale ve Güzelyurt’ta 25 derece, en düşük sıcaklığın ise Alevkayası’nda 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması kalacak.
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 19-25 derece dolaylarında seyredecek.
Önümüzdeki günler hava durumu nasıl olacak?
Hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 23-26 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Kasım tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günleri Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.