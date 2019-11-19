Hava hafta boyunca bulutlu olacak

Bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde en yüksek sıcaklığın Girne, Geçitkale ve Güzelyurt’ta 25 derece, en düşük sıcaklığın ise Alevkayası’nda 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 19-25 derece dolaylarında seyredecek.

Önümüzdeki günler hava durumu nasıl olacak?