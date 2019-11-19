BM en fazla tutuklu çocuğun bulunduğu ülkeyi açıkladı

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan rapora göre, ABD çocuk tutukluların en fazla olduğu ülke. ABD’yi ise raporda Meksika takip ediyor.

Dünya genelinde tutuklu 7 milyon çocuk olduğunu belirten BM raporu, ABD‘yi en fazla tutuklu çocuk sahibi ülke olarak belirledi.

BM’nin raporuna göre dünya genelinde 7 milyon çocuk tutuklu var. 330 bin çocuk göçmen merkezlerinde tutuluyor.

Yalnızca Suriye ve Irak’ta en az 29 bin DAEŞ’le bağlantılı çocuk gözaltında bulunuyor.

Çocuk tutukluların en fazla olduğu ülke ABD. Raporda, ABD’de 100 binden fazla çocuğun uluslararası hukuka aykırı olarak göçmen merkezlerinde tutulduğu belirtiliyor.

ABD sınırından geri çevrilen çok sayıda göçmene geçici olarak ev sahipliği yapan Meksika da bu sayının yüksek olduğu ülkelerden.

Meksika’da 18 bin çocuk göçle bağlantılı gözaltı merkezlerinde ve 7 bin kadarı da hapishanelerde tutuluyor.