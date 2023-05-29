Hava Durumu: Yarın ve Çarşamba yağmurlu, sıcaklık yükseliyor

Meteoroloji Dairesi yarın ve Çarşamba günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli; yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre yarın ve Çarşamba günü hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 27-30 derece, ikinci yarısında ise 31-34 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

30 Mayıs (Sa) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,

31 Mayıs (Ça) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

01 Haziran(Pş) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,

02 Haziran(Cu): Parçalı çok bulutlu,

03 Haziran (Ct): Açık ve az bulutlu,

04 Haziran (Pz): Açık ve az bulutlu,

05 Haziran(Pt) : Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı : Periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 27 – 30 °C , ikinci yarısında ise 31 – 34 °C dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü