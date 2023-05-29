DAÜ-SEN’den açıklama: Öğretmenlerin yanındayız

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), “Öğretmeni huzursuz edecek, öğretmeni yok sayan hiçbir yasa, hiçbir karar iyilik getirmeyecektir” diyerek, öğretmenlerin yanında olduklarını belirtti; hükümeti, sendikalar ve tüm paydaşlarla acilen masaya oturmaya çağırdı.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, kamu okullarının fiziken perişan halde, ücretsiz ve bilimsel eğitim verme hedefinde olan kamusal eğitimin idari, akademik, altyapı olarak çökmüş durumda ve kamusal eğitimin artık tamamen özel sektöre geçmek üzere olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, tüm tarafların uzlaşıyla bu durumdan kurtulmak için bir masada buluşması gerekirken, Eğitim Bakanı ve hükümetin sorunu tam anlamıyla çözmeyecek, tam tersi öğretmenleri tümden yok sayacak ve sorunları büyütecek öneriler ürettiği, bu önerilerini de tahakkümcü bir anlayışla hayata geçirmeye uğraştıkları iddia edildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

“Öğretmeni huzursuz edecek, öğretmeni yok sayan hiçbir yasa, hiçbir karar iyilik getirmeyecektir. Huzursuz, dışlanmış, aşağılanmış, yok sayılan öğretmenden verim beklemek akıl dışılıktır. Hükümeti bu tavrından vazgeçmeye çağırıyoruz. Öğretmenlerin örgütlü gücü sendikalar ve tüm paydaşlarla acilen masaya oturulmalıdır. Herkesin maharetini, bilgi birikimini ve samimiyetini katkıya dönüştürecek yer müzakere masasıdır. Öğretmenlerin, KTOEÖS ve KTÖS’ün başlattığı mücadele bir onur mücadelesidir. Meslektaşlarımızın yanındayız.”