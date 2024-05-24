Hava Durumu: Sıcak ve nemli hava etkili olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuManşet

Hava Durumu: Sıcak ve nemli hava etkili olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
hava durumu Sıcaklık 33 derece

Ülkede havanın önümüzdeki günlerde sıcak ve nispeten nemli olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nib 25 – 31 Mayıs tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, hava yarın açık ve az bulutlu, pazar günü açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.


Raporda, havanın pazartesi parçalı bulutlu zamanla az bulutlu, salı günü parçalı bulutlu, çarşamba ve perşembe açık ve az bulutlu, cuma günü ise parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklıkları, iç kesimlerde 30 – 33, sahillerde 26 – 29 derece santigrat dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, periyodun ilk günlerinde Güney ve Batı, diğer günler kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:hava durumu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar