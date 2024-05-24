Erhürman, Girne Belediyesi’nin yeni projelerini inceledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediyesi’nin sürdürdüğü yeni projeleri inceledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Girne Barış Parkı Projesi, Kent Park Projesi ve Kordonboyu Projesinde incelemelerde bulunan Erhürman’a, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkkul, milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Ceyhun Birinci de eşlik etti.

Projelerin son durumuyla ilgili bilgi alan Erhürman, Girne Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı kutladı.

-Barış Parkı Projesi

Erhürman, Girne Belediyesi tarafından Barış Parkı’nda yeniden inşa edilecek 500 kişilik sosyal aktivite merkezi alanını ziyaret etti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Erhürman’ın ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, söz konusu alanın, düğün, tombala etkinliği ve buna benzer sosyal etkinlikler için kullanılabileceğini aktardı. Şenkul, projenin ikinci etabında ise mevcut park alanının yenileceği ve yürüyüş yolu gibi eklemeler olacağı kaydetti.

-Kent Parkı Projesi

Yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulacak Girne Kent Parkı Projesi içerisinde sosyal tesis, yürüyüş alanları, dinlenme alanları ve çeşitli aktivite alanlarının yaratılacağı projeyi inceleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediye yetkilileri ve ekiplerine kolaylıklar diledi.

-Kordonboyu Projesi için start verildi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un öncelikli projeleri arasında yer alan “Kordonboyu Yenileme Projesi” için çalışmaların da başladığı aktarıldı.

Şenkul, Antik Liman’nın yenilenmesi ve liman çevresindeki sokakların da eş zamanlı düzenlenmesine ek olarak “Kordonboyu Yenileme Projesi”nin de tamamlanması ile Antik Liman’ın yeni çehresine kavuşmuş olacağını vurguladı.

Çalışmaları inceleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.

Dome Otel ile Antik Liman girişi arasında hayat bulacak rekreasyon projesiyle, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına uygun bir sosyal alan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Şenkul, yüzde yüz engelli erişimine sahip sosyal alanda, her yaş grubundan insanın rahatlıkla erişebileceği ve keyif alabileceği seyir teraslarının da yer aldığını vurguladı.

Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ek hizmetlerin de yer alacağı projede, dinlenme alanları, engelli araç park yeri gibi imkanlar sunulurken, sosyal alanın gündüz ve gece kullanıma uygun olması adına sürekli olarak, güvenlik kameraları ve kent güvenlik zabıtaları tarafından denetlenmesi planlanıyor.