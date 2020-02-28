Türkiye

Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi

28 Şubat 2020

Suriye’nin İdlib kentinde 33 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Hatay sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye’ye çevrilirken hava birliğine takviye yapıldı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

İdlib’de 33 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının Suriye’ye çevrildiği görüldü.

​İHA’nın aktardığı habere göre, Hatay’ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne de mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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