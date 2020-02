13 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi 21 -27 Şubat 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 55 numuneden 42 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 13 ürün bulunmuştur.

Nuri Ersoy Ltd. ait elma (G.S), armut (Ankara) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait elma (Stk), armut (Deveci), Elma (Stk), salatalık firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Emine Güvensoy’luya ait armut (Deveci) firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. SVS Tic. Ltd. ait armut (Deveci), elma (G.S), armut (Ankara) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Halil Kasap Paz’a.ait armut (Deveci) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Orç Foods Ltd. ait armut (Deveci) firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 16 numuneden 14 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Aydınköy sakinlerinden Tüner Turhan ait domateste ve Doğancı köyü sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.