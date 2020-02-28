13 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi
Tarım Dairesi 21 -27 Şubat 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 55 numuneden 42 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 13 ürün bulunmuştur.
Nuri Ersoy Ltd. ait elma (G.S), armut (Ankara) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait elma (Stk), armut (Deveci), Elma (Stk), salatalık firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Emine Güvensoy’luya ait armut (Deveci) firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. SVS Tic. Ltd. ait armut (Deveci), elma (G.S), armut (Ankara) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Halil Kasap Paz’a.ait armut (Deveci) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Orç Foods Ltd. ait armut (Deveci) firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden 16 numuneden 14 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Aydınköy sakinlerinden Tüner Turhan ait domateste ve Doğancı köyü sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
|28 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|2
|Emine Güvensoylu
|İthal
|Salatalık
|Temiz
|3
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Menşeine İade
|4
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|5
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Patlıcan
|Temiz
|6
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Salatalık
|Temiz
|7
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Menşeine İade
|8
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Patlıcan
|Temiz
|9
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|10
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Salatalık
|Temiz
|11
|Emine Güvensoylu
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|12
|Emine Güvensoylu
|İthal
|Armut (Deveci)
|İmha
|13
|Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|İthal
|Manolya Besi Yemi
|Temiz
|14
|Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|İthal
|Melisa Süt Yemi
|Temiz
|15
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Buğday(Ekmeklik)
|Temiz
|16
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Salatalık
|Temiz
|17
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut (Deveci)
|Menşeine İade
|18
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Menşeine İade
|19
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|20
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Salatalık
|Temiz
|21
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|22
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Armut S.Maria
|Temiz
|23
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Armut Ankara
|İmha
|24
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Salatalık
|Temiz
|25
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|26
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|27
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.Maria
|Temiz
|28
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut (Deveci)
|Menşeine İade
|29
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Menşeine İade
|30
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Kepek (Yemlik)
|Temiz
|31
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Mısır(DDGS)
|Temiz
|32
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Menşeine İade
|33
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Yağlı Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|34
|Hakan Düzgün
|İthal
|Acı Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|35
|Hakan Düzgün
|İthal
|Tatlı Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|36
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|37
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Salatalık
|Menşeine İade
|38
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|39
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Salatalık
|Temiz
|40
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut (Deveci)
|Menşeine İade
|41
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|42
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|42
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|44
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ankara
|Menşeine İade
|45
|Babür Tic. LTD.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|46
|TÜK
|İthal
|Sığır Süt Yemi Std 16
|Temiz
|47
|TÜK
|İthal
|Sığır Besi Geliştirme Yemi
|Temiz
|48
|Mey İçki Sanayi
|İthal
|Anason
|Temiz
|49
|Helvasan
|İthal
|Susam
|Temiz
|50
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Mısır(Yemlik)
|Temiz
|51
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma (Starking)
|Temiz
|52
|OrC Foods Ltd.
|İthal
|Elma (Starking)
|Temiz
|53
|OrC Foods Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|54
|OrC Foods Ltd.
|İthal
|Salatalık
|Temiz
|55
|OrC Foods Ltd.
|İthal
|Armut (Deveci)
|İmha
|56
|Rado Goanter
|Tatlısu
|Patlıcan
|Temiz
|57
|Rado Goanter
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|58
|Hamit Yıldız
|Tatlısu
|Dolmalık Biber
|Temiz
|59
|Hamit Yıldız
|Tatlısu
|Yeşil Çarli Biber
|Temiz
|60
|İbrahim Ateş
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|61
|Zahide Şen
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|62
|Ayhan Gök
|Mağusa
|Salatalık
|Temiz
|63
|Ayhan Gök
|Mağusa
|Dolmalık Biber
|Temiz
|64
|Ayhan Gök
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|65
|Süleyman Bayır
|Mağusa
|Sivri Biber
|Temiz
|66
|Ahmet Bayır
|Mağusa
|Salatalık
|Temiz
|67
|Ayten Öztoygar
|Yayla
|Domates
|Temiz
|68
|Kemal Selim
|Aydınköy
|Domates (2.Sera)
|Temiz
|69
|Tüner Turhan
|Aydınköy
|Domates
|Limit Üstü
|70
|Osman Çınar
|Doğancı
|Kapya Biber
|Limit Üstü
|71
|Ümmü Gülsüm Tuğrul
|Mağusa
|Sivri Biber
|Temiz