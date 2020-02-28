Kıbrıs

13 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

28 Şubat 2020

Tarım Dairesi 21 -27 Şubat 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 55 numuneden 42 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 13 ürün bulunmuştur.

Nuri Ersoy Ltd. ait elma (G.S), armut (Ankara) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait elma (Stk), armut (Deveci), Elma (Stk), salatalık firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Emine Güvensoy’luya ait armut (Deveci) firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. SVS Tic. Ltd. ait armut (Deveci), elma (G.S), armut (Ankara) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Halil Kasap Paz’a.ait armut (Deveci) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Orç Foods Ltd. ait armut (Deveci) firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 16 numuneden 14 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Aydınköy sakinlerinden Tüner Turhan ait domateste ve Doğancı köyü sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

 

 28 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
2Emine GüvensoyluİthalSalatalıkTemiz
3Nuri Ersoy Ltd.İthalElma G.SMenşeine İade
4Nuri Ersoy Ltd.İthalElma StkTemiz
5Nuri Ersoy Ltd.İthalPatlıcanTemiz
6Nuri Ersoy Ltd.İthalSalatalıkTemiz
7Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkMenşeine İade
8SVS Tic. Ltd.İthalPatlıcanTemiz
9SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
10SVS Tic. Ltd.İthalSalatalıkTemiz
11Emine GüvensoyluİthalElma StkTemiz
12Emine GüvensoyluİthalArmut (Deveci)İmha
13Pınarlı Tarım Hay. İşl.İthalManolya Besi YemiTemiz
14Pınarlı Tarım Hay. İşl.İthalMelisa Süt YemiTemiz
15M.Hacı Ali İşl.İthalBuğday(Ekmeklik)Temiz
16Onbaşı İşl. Ltd.İthalSalatalıkTemiz
17Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut (Deveci)Menşeine İade
18Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkMenşeine İade
19Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GalaTemiz
20Nuri Ersoy Ltd.İthalSalatalıkTemiz
21Nuri Ersoy Ltd.İthalElma StkTemiz
22Nuri Ersoy Ltd.İthalArmut S.MariaTemiz
23Nuri Ersoy Ltd.İthalArmut Ankaraİmha
24SVS Tic. Ltd.İthalSalatalıkTemiz
25SVS Tic. Ltd.İthalElma StkTemiz
26SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
27SVS Tic. Ltd.İthalArmut S.MariaTemiz
28SVS Tic. Ltd.İthalArmut (Deveci)Menşeine İade
29SVS Tic. Ltd.İthalElma G.SMenşeine İade
30Holly Grains Ltd.İthalKepek (Yemlik)Temiz
31M.Hacı Ali İşl.İthalMısır(DDGS)Temiz
32Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkMenşeine İade
33Holly Grains Ltd.İthalYağlı Ayçiçek KüsbesiTemiz
34Hakan DüzgünİthalAcı Kırmızı Pul BiberTemiz
35Hakan DüzgünİthalTatlı Kırmızı Pul BiberTemiz
36Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
37Onbaşı İşl. Ltd.İthalSalatalıkMenşeine İade
38Halil Kasap Paz.İthalElma StkTemiz
39SVS Tic. Ltd.İthalSalatalıkTemiz
40Halil Kasap Paz.İthalArmut (Deveci)Menşeine İade
41Halil Kasap Paz.İthalElma GoldenTemiz
42SVS Tic. Ltd.İthalElma G.STemiz
42SVS Tic. Ltd.İthalElma StkTemiz
44SVS Tic. Ltd.İthalArmut AnkaraMenşeine İade
45Babür Tic. LTD.İthalElma GoldenTemiz
46TÜKİthalSığır Süt Yemi Std 16Temiz
47TÜKİthalSığır Besi Geliştirme YemiTemiz
48Mey İçki SanayiİthalAnasonTemiz
49HelvasanİthalSusamTemiz
50M.Hacı Ali İşl.İthalMısır(Yemlik)Temiz
51Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma (Starking)Temiz
52OrC Foods Ltd.İthalElma (Starking)Temiz
53OrC Foods Ltd.İthalElma GoldenTemiz
54OrC Foods Ltd.İthalSalatalıkTemiz
55OrC Foods Ltd.İthalArmut (Deveci)İmha
56Rado GoanterTatlısuPatlıcanTemiz
57Rado GoanterTatlısuSalatalıkTemiz
58Hamit YıldızTatlısuDolmalık BiberTemiz
59Hamit YıldızTatlısuYeşil Çarli BiberTemiz
60İbrahim AteşTatlısuDomatesTemiz
61Zahide ŞenTatlısuDomatesTemiz
62Ayhan GökMağusaSalatalıkTemiz
63Ayhan GökMağusaDolmalık BiberTemiz
64Ayhan GökMağusaDomatesTemiz
65Süleyman BayırMağusaSivri BiberTemiz
66Ahmet BayırMağusaSalatalıkTemiz
67Ayten ÖztoygarYaylaDomatesTemiz
68Kemal SelimAydınköyDomates (2.Sera)Temiz
69Tüner TurhanAydınköyDomatesLimit Üstü
70Osman ÇınarDoğancıKapya BiberLimit Üstü
71Ümmü Gülsüm TuğrulMağusaSivri BiberTemiz



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